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Что важно знать, выбирая собаку из приюта

Как лучше всего помочь адаптироваться в доме собаке из приюта
2:14
Зоосфера

Взять собаку из приюта — благородное решение, которое приносит радость и ответственность. Чтобы питомец быстро освоился в новом доме и чувствовал себя комфортно, важно подготовиться заранее.

Бордер-колли
Фото: pixabay.com by Катрин Керу, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Бордер-колли

Кого выбрать: щенка или взрослую собаку?

  • Взрослая собака
    Вы сразу узнаете её характер и предпочтения. Спокойные собаки подойдут для размеренного образа жизни, активные — для любителей долгих прогулок и игр.

  • Щенок
    Становится членом семьи с самых ранних месяцев, но потребует обучения и большего внимания. Щенки часто шалят, делают лужи и требуют терпения, пока не выработают правила поведения.

В приюте можно найти собак разных возрастов и темпераментов. Сотрудники помогут подобрать питомца, подходящего вашему образу жизни.

Подготовьте дом к приезду питомца

  • Место для отдыха
    Обустройте тёплый и тихий уголок. Купите удобную лежанку, плед, миски для воды и еды. Не забывайте про игрушки, которые собака сможет грызть.

  • Знакомство с домом
    Покажите собаке все комнаты, дайте время освоиться. В первые дни избегайте гостей и шумных прогулок. Уберите ковры, чтобы избежать меток, пока режим выгула не будет налажен.

Убедитесь в безопасности

  • Окна и балкон
    Установите прочные сетки, чтобы питомец не выпал.

  • Опасные вещества и провода
    Храните химию, лекарства и кабели вне зоны доступа. Можно использовать детские замки на шкафах.

  • Сборный вольер или клетка
    Если собаку придётся оставлять одну, позаботьтесь о безопасном пространстве, чтобы она не навредила себе и вашему имуществу.

Период адаптации

Переезд в новый дом может вызвать у собаки стресс. Постарайтесь окружить её вниманием, любовью и терпением. Волонтёры приюта готовы помочь вам советами в случае трудностей.

Собаки из приюта способны проявлять безграничную любовь и преданность, поэтому вложенные усилия окупаются в полной мере.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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