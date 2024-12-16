Что важно знать, выбирая собаку из приюта
Как лучше всего помочь адаптироваться в доме собаке из приюта
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Взять собаку из приюта — благородное решение, которое приносит радость и ответственность. Чтобы питомец быстро освоился в новом доме и чувствовал себя комфортно, важно подготовиться заранее.
Фото: pixabay.com by Катрин Керу, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Бордер-колли
Кого выбрать: щенка или взрослую собаку?
- Взрослая собака
Вы сразу узнаете её характер и предпочтения. Спокойные собаки подойдут для размеренного образа жизни, активные — для любителей долгих прогулок и игр.
- Щенок
Становится членом семьи с самых ранних месяцев, но потребует обучения и большего внимания. Щенки часто шалят, делают лужи и требуют терпения, пока не выработают правила поведения.
В приюте можно найти собак разных возрастов и темпераментов. Сотрудники помогут подобрать питомца, подходящего вашему образу жизни.
Подготовьте дом к приезду питомца
- Место для отдыха
Обустройте тёплый и тихий уголок. Купите удобную лежанку, плед, миски для воды и еды. Не забывайте про игрушки, которые собака сможет грызть.
- Знакомство с домом
Покажите собаке все комнаты, дайте время освоиться. В первые дни избегайте гостей и шумных прогулок. Уберите ковры, чтобы избежать меток, пока режим выгула не будет налажен.
Убедитесь в безопасности
- Окна и балкон
Установите прочные сетки, чтобы питомец не выпал.
- Опасные вещества и провода
Храните химию, лекарства и кабели вне зоны доступа. Можно использовать детские замки на шкафах.
- Сборный вольер или клетка
Если собаку придётся оставлять одну, позаботьтесь о безопасном пространстве, чтобы она не навредила себе и вашему имуществу.
Период адаптации
Переезд в новый дом может вызвать у собаки стресс. Постарайтесь окружить её вниманием, любовью и терпением. Волонтёры приюта готовы помочь вам советами в случае трудностей.
Собаки из приюта способны проявлять безграничную любовь и преданность, поэтому вложенные усилия окупаются в полной мере.
Уточнения
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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