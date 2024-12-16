Праздничная суета, шум и фейерверки — всё это может стать причиной стресса для собак. Кинологи Российской кинологической федерации рекомендуют заранее скорректировать режим прогулок и подготовить питомцев к праздничной обстановке, чтобы Новый год прошёл без неприятных ситуаций.
Кинолог В. Голубев советует начинать смещать время прогулок заранее. Делать это нужно постепенно: сначала на 30 минут, затем на час. Это поможет питомцу привыкнуть к новому графику, чтобы в праздничные дни он чувствовал себя комфортно.
Если собака боится громких звуков или незнакомцев, важно заранее поработать над её страхами. В случаях, когда питомец нервничает в толпе, стоит подготовить для него тихое и уединённое место, где он сможет чувствовать себя в безопасности.
Собаку нужно отучить от попрошайничества и воровства со стола, так как многие новогодние блюда вредны для её здоровья. Вместо этого стоит подготовить для питомца специальные полезные лакомства, которые отвлекут его от праздничного стола.
Для хозяев, планирующих поездки в праздники, важно заранее подготовить собаку к передержке. Это снизит стресс у питомца и сделает разлуку менее болезненной.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.