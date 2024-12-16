Почему важно изменить режим прогулок собаки перед Новым годом

Подготовьте питомца к новогодней суете заранее

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Праздничная суета, шум и фейерверки — всё это может стать причиной стресса для собак. Кинологи Российской кинологической федерации рекомендуют заранее скорректировать режим прогулок и подготовить питомцев к праздничной обстановке, чтобы Новый год прошёл без неприятных ситуаций.

Фото: flickr.com by istolethetv, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака в одежде

Коррекция режима прогулок

Кинолог В. Голубев советует начинать смещать время прогулок заранее. Делать это нужно постепенно: сначала на 30 минут, затем на час. Это поможет питомцу привыкнуть к новому графику, чтобы в праздничные дни он чувствовал себя комфортно.

Идеальное время прогулок - не позже 7 часов вечера, до начала запуска фейерверков.

- не позже 7 часов вечера, до начала запуска фейерверков. Избегайте праздничной суеты - прогулка в шумном городе вряд ли будет приятной для питомца.

Работа с тревожностью

Если собака боится громких звуков или незнакомцев, важно заранее поработать над её страхами. В случаях, когда питомец нервничает в толпе, стоит подготовить для него тихое и уединённое место, где он сможет чувствовать себя в безопасности.

Питание и воспитание

Собаку нужно отучить от попрошайничества и воровства со стола, так как многие новогодние блюда вредны для её здоровья. Вместо этого стоит подготовить для питомца специальные полезные лакомства, которые отвлекут его от праздничного стола.

Если вы планируете уехать

Для хозяев, планирующих поездки в праздники, важно заранее подготовить собаку к передержке. Это снизит стресс у питомца и сделает разлуку менее болезненной.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



