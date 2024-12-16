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Что нельзя делать при агрессии кошки

Успокаиваем разъярённую кошку без травм: что нужно делать прежде всего
1:36
Зоосфера

Даже самый ласковый кот может превратиться в агрессивное существо, которое готово напасть на хозяина. Важно правильно реагировать на такие ситуации, чтобы снизить уровень агрессии питомца и избежать травм.

Злая кошка
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Злая кошка

Эффективные способы успокоения:

  • Отвлеките шумом
    Шумите как можно громче, чтобы переключить внимание кошки на источник звука. Хлопайте в ладоши, стучите предметами или звоните в колокольчик. Главное — убедиться, что у кошки есть возможность отступить, иначе она может почувствовать себя в ловушке, что усилит агрессию.

  • Создайте баррикаду
    Если кошка готовится атаковать, поставьте перед собой доступные вещи (сумку, куртку, рюкзак), чтобы защититься. Держите лицо и шею закрытыми. Постарайтесь незаметно отойти на безопасное расстояние, отвлекая её внимание.

  • Схватите за загривок
    Если ситуация позволяет, аккуратно возьмите кошку за загривок — это обеспечит некоторый контроль над ней. Можно использовать одеяло, полотенце или свитер, чтобы обездвижить животное.

Что категорически нельзя делать

  • Не пытайтесь гладить кошку.
    Агрессивное животное воспринимает прикосновения как угрозу, что может усилить её агрессию. Даже попытки успокоить её поглаживанием только усугубят ситуацию.

Как избежать подобных ситуаций?

Чтобы минимизировать агрессивное поведение, важно соблюдать правила воспитания, обеспечивать кошке достаточно активности и учитывать её личные границы.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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