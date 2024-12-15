Как решить проблему с ранними побудками от кошки

Главные причины ранних побудок от кошек

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки нередко начинают будить своих хозяев на рассвете, и на это есть несколько причин. Если ваша пушистая любимица устраивает утренние побудки, проблема может быть связана с одной из трёх основных причин.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спящий кот

Голод — главный виновник

Часто кошки требуют внимания по утрам, потому что они голодны. Если питомец привык к тому, что вы встаёте рано, чтобы его покормить, он воспринимает это как успешный способ добиться своего. Это поведение становится привычкой. Чтобы избежать ранних побудок, убедитесь, что кошке хватает еды в течение дня.

Нет распорядка дня

Кошки — существа привычки, но если их не приучить к расписанию, они могут следовать своим биологическим часам, которые не совпадают с вашим графиком. У кошек, в отличие от людей, нет необходимости спешить на работу или заниматься домашними делами, поэтому они могут позволить себе больше спонтанности. Чтобы наладить её распорядок, кормите питомца в одно и то же время, удобное для вас.

Недостаток активности

Если кошке не хватает игр и физической нагрузки днём, она может пытаться восполнить это утром. Организуйте для неё регулярные игровые сеансы, чтобы она тратила энергию и не скучала. Этого достаточно, чтобы питомец настроился на ваш режим сна и бодрствования.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



