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Тайны кошачьего организма: факты, которые удивляют

2:59
Зоосфера

Кошки — одни из самых загадочных и независимых домашних животных. Но знаете ли вы, что их организм и поведение скрывают множество неочевидных особенностей?

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Давайте разберем 10 удивительных фактов, которые по-новому откроют для вас этих пушистых компаньонов.

Кошки считались священными в Древнем Египте

В Древнем Египте кошек почитали как посредников между людьми и богами. Если умирала кошка фараона, объявлялся 70-дневный траур, а сам фараон сбривал брови в знак скорби.

Они спят большую часть жизни

Кошки проводят во сне около 65% своей жизни, сохраняя привычки ночных охотников. Даже домашние питомцы проявляют активность на рассвете, играя с хозяевами или их конечностями.

Сердце кошки бьется быстрее человеческого

Средний пульс кошки составляет 140 ударов в минуту, а у котят он может достигать 240 ударов. Такой быстрый ритм абсолютно нормален для их здоровья.

Генетическое сходство с тиграми

ДНК домашних кошек на 95,6% совпадает с тигриным. Это объясняет их повадки, такие как метка территории и охотничьи инстинкты.

Они не чувствуют сладкого

Из-за генетической мутации кошки не способны ощущать сладкий вкус. Для них важнее запах: их нос содержит около 80 миллионов обонятельных рецепторов, которые помогают различать свежесть и состав пищи.

У кошек есть "правши" и "левши"

Ученые доказали, что самцы чаще используют левую лапу для сложных задач, а самки — правую.

В их теле больше костей, чем у человека

У кошек от 240 до 250 костей, причем до 10% из них находятся в хвосте, который помогает сохранять баланс.

В одном ухе — 32 мышцы

Кошачьи уши могут двигаться независимо друг от друга, обеспечивая мгновенную реакцию на звуки. Для сравнения, у человека в ушах всего 6 мышц.

Способны различать цвета

Кошки видят зеленый, синий и серый цвета, но их восприятие палитры ограничено по сравнению с человеком.

Усы работают как парктроник

Кошачьи вибриссы связаны с нервной системой, что позволяет им точно рассчитывать расстояние до объектов и перемещаться в темноте.

Кошки — удивительные существа, сочетающие в себе грацию, независимость и уникальные физиологические особенности. Их генетическое сходство с тиграми, способность адаптироваться к любым условиям и невероятная чувствительность делают их идеальными спутниками для человека

Чем больше мы узнаем о наших пушистых друзьях, тем больше поражаемся их загадочной природе и невероятным способностям, которые продолжают удивлять нас каждый день.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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