Собаки и люди: сходства и различия в психике

3:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки — одни из самых удивительных спутников человека, и их психология до сих пор вызывает интерес как у ученых, так и у любителей животных.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Несмотря на внешние различия, между человеком и собакой существует много общего, особенно в устройстве нервной системы и проявлениях эмоций.

Собаки и люди: что их объединяет

По словам кинолога и автора книги «Гладь, люби, хвали» Анастасии Бобковой, собаки обладают всеми основными эмоциями, которые испытывают люди.

Однако их эмоции не подкреплены абстрактным мышлением. Например, собака может радоваться при слове «бабушка», ассоциируя это с поездкой, но не понимает концепции времени или планирования.

Исследования также показывают, что мозг собаки реагирует на вознаграждение так же, как человеческий: в момент предвкушения активируется хвостатое ядро.

При этом эмоции, такие как стыд или вина, скорее являются эволюционными механизмами, направленными на восстановление социальной связи, а не сложными психологическими переживаниями.

Ум собак: как его оценить

Собаки демонстрируют высокий уровень интеллекта, особенно в задачах, связанных с взаимодействием с человеком. Например, бордер-колли и овчарки известны своей обучаемостью и способностью выполнять команды.

Однако ум собаки — это не только выполнение заданий, но и умение адаптироваться, например, выживать на улице или различать добрых и опасных людей.

Интересно, что в ряде экспериментов свиньи показали более высокий уровень сообразительности, чем собаки, но отсутствие у свиней стремления к сотрудничеству с человеком делает их менее подходящими для ролей, которые традиционно выполняют собаки.

Ментальные расстройства у собак

Собаки могут страдать от состояний, похожих на человеческие:

Депрессия : лечится антидепрессантами в сочетании с поведенческой терапией.

: лечится антидепрессантами в сочетании с поведенческой терапией. Стереотипия: навязчивые действия, например, вылизывание лап, которые связаны со стрессом или внутренними особенностями.

навязчивые действия, например, вылизывание лап, которые связаны со стрессом или внутренними особенностями. Посттравматическое стрессовое расстройство: может возникнуть после травм, жестокого обращения или службы в армии.

Поведенческая коррекция, фармакотерапия и забота хозяина помогают справляться с этими состояниями.

Собаки и их влияние на человека

Собаки положительно влияют на психическое здоровье: взаимодействие с питомцем способствует выработке окситоцина и серотонина, что улучшает настроение и снижает уровень стресса.

Однако заводить собаку для лечения депрессии не стоит — уход за животным требует ресурсов, что может усугубить состояние человека.

Похожи ли собаки на своих хозяев

Хозяева часто выбирают собак, которые соответствуют их образу жизни. Активные люди чаще предпочитают энергичных псов, например, бордер-колли, а любители домашнего уюта — спокойных и независимых, как бульдоги. Однако подстраивание собаки под стиль жизни человека также создает иллюзию схожести.

Уточнения

Посттравмати́ческое стре́ссовое расстро́йство (ПТСР, англ. PTSD, post-traumatic stress disorder) — тяжёлое психическое состояние, возникающее в результате единичного или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику индивида.

