Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Haval Jolion Hybrid выходит на покорение Британии
Диетолог рассказал, чем опасны трансжиры и в каких продуктах они содержатся
Этот способ спасет вашу плитку от безнадежных пятен
Рассказываем, как извлечь пользу из старых подушек
Филипп Киркоров требует 2 миллиона рублей со строительной компании
Ядро Земли замедлилось и меняет направление: что это значит
Биокамин в квартире: уют или лишние хлопоты
Секрет ухоженных ног: как справиться с пяточной шпорой
Как стать накачанным силачом, не выходя из дома?

Собаки и люди: сходства и различия в психике

3:18
Зоосфера

Собаки — одни из самых удивительных спутников человека, и их психология до сих пор вызывает интерес как у ученых, так и у любителей животных.

Собака
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Несмотря на внешние различия, между человеком и собакой существует много общего, особенно в устройстве нервной системы и проявлениях эмоций.

Собаки и люди: что их объединяет

По словам кинолога и автора книги «Гладь, люби, хвали» Анастасии Бобковой, собаки обладают всеми основными эмоциями, которые испытывают люди.

Однако их эмоции не подкреплены абстрактным мышлением. Например, собака может радоваться при слове «бабушка», ассоциируя это с поездкой, но не понимает концепции времени или планирования.

Исследования также показывают, что мозг собаки реагирует на вознаграждение так же, как человеческий: в момент предвкушения активируется хвостатое ядро.

При этом эмоции, такие как стыд или вина, скорее являются эволюционными механизмами, направленными на восстановление социальной связи, а не сложными психологическими переживаниями.

Ум собак: как его оценить

Собаки демонстрируют высокий уровень интеллекта, особенно в задачах, связанных с взаимодействием с человеком. Например, бордер-колли и овчарки известны своей обучаемостью и способностью выполнять команды.

Однако ум собаки — это не только выполнение заданий, но и умение адаптироваться, например, выживать на улице или различать добрых и опасных людей.

Интересно, что в ряде экспериментов свиньи показали более высокий уровень сообразительности, чем собаки, но отсутствие у свиней стремления к сотрудничеству с человеком делает их менее подходящими для ролей, которые традиционно выполняют собаки.

Ментальные расстройства у собак

Собаки могут страдать от состояний, похожих на человеческие:

  • Депрессия: лечится антидепрессантами в сочетании с поведенческой терапией.
  • Стереотипия: навязчивые действия, например, вылизывание лап, которые связаны со стрессом или внутренними особенностями.
  • Посттравматическое стрессовое расстройство: может возникнуть после травм, жестокого обращения или службы в армии.

Поведенческая коррекция, фармакотерапия и забота хозяина помогают справляться с этими состояниями.

Собаки и их влияние на человека

Собаки положительно влияют на психическое здоровье: взаимодействие с питомцем способствует выработке окситоцина и серотонина, что улучшает настроение и снижает уровень стресса.

Однако заводить собаку для лечения депрессии не стоит — уход за животным требует ресурсов, что может усугубить состояние человека.

Похожи ли собаки на своих хозяев

Хозяева часто выбирают собак, которые соответствуют их образу жизни. Активные люди чаще предпочитают энергичных псов, например, бордер-колли, а любители домашнего уюта — спокойных и независимых, как бульдоги. Однако подстраивание собаки под стиль жизни человека также создает иллюзию схожести.

Уточнения

Посттравмати́ческое стре́ссовое расстро́йство (ПТСР, англ. PTSD, post-traumatic stress disorder) — тяжёлое психическое состояние, возникающее в результате единичного или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику индивида.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Томат, который выдержит всё: от холодов до жары
Садоводство, цветоводство
Томат, который выдержит всё: от холодов до жары Аудио 
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать
Авто
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать Аудио 
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
Еда и рецепты
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Зимний Крым. Какая альтернатива летнему солнышку и тёплому морю Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Последние материалы
Haval Jolion Hybrid выходит на покорение Британии
Диетолог рассказал, чем опасны трансжиры и в каких продуктах они содержатся
Этот способ спасет вашу плитку от безнадежных пятен
Рассказываем, как извлечь пользу из старых подушек
Филипп Киркоров требует 2 миллиона рублей со строительной компании
Ядро Земли замедлилось и меняет направление: что это значит
Ранний брак — быстрый развод
Биокамин в квартире: уют или лишние хлопоты
Секрет ухоженных ног: как справиться с пяточной шпорой
Как стать накачанным силачом, не выходя из дома?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.