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Удивительное путешествие тигра: 120 миль ради любви

2:38
Зоосфера

Глубоко в сибирской тайге, где сильные ветры соперничают с браконьерами в борьбе за природу, разворачивается история, которая согревает сердца и вдохновляет на веру в будущее.

Тигр
Фото: commons.wikimedia.org by Greverod, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тигр

Эта история — о двух амурских тиграх, Борисе и Светлой, чья встреча изменила судьбу редкого вида.

Оба тигрёнка осиротели ещё в детстве в Сихотэ-Алинь, родном крае амурских тигров. В 2014 году их спасли от верной гибели и включили в программу реабилитации, где животных воспитывают с минимальным вмешательством человека.

Когда Борису и Светлой исполнилось по 18 месяцев, их выпустили на свободу в разных местах, разделённых расстоянием более 100 миль. Это помогло расширить ареал вида в дальневосточном регионе России.

Однако спустя год Борис преодолел невероятное расстояние — более 120 миль, чтобы найти Светлую. Эта "невероятная история любви", по словам, завершилась появлением тигрят. Это стало важным шагом в восстановлении популяции, находящейся на грани вымирания.

Проблемы сохранения амурских тигров остаются острыми: браконьерство и разрушение среды обитания значительно сократили их популяцию. Сейчас в России насчитывается всего от 485 до 750 этих хищников.

По данным Общества охраны дикой природы (WCS), тигры занимают лишь 8% от их исторического ареала. Браконьерство остаётся основной угрозой для вида, особенно для матерей, защищающих потомство.

Реабилитационная программа, в которой участвовали Борис и Светлая, оказалась успешной. Молодых тигров учили охотиться на живую добычу, начиная с кроликов и фазанов и заканчивая кабанами.

По данным исследования, воспитанные в неволе тигры, выпущенные на свободу, охотятся так же хорошо, как и дикие, и редко нападают на домашний скот.

Однако один из тигрят всё же не справился: он начал охотиться на домашних коз, за что его вернули в зоопарк. Несмотря на отдельные неудачи, программа реабилитации дала надежду на возрождение амурских тигров.

"Эта работа открывает новые возможности для возвращения тигров в места, где они были истреблены", — отметил Люк Хантер из WCS.

История Бориса и Светлой доказывает, что даже в самых сложных условиях природа способна найти путь.

Уточнения

Аму́рский тигр или уссури́йский тигр — популяция подвида тигра Panthera tigris tigris, населяющая Дальний Восток России и Северо-Восточный Китай, также существует информация о небольшой популяции в Северной Корее. Занесён в Красную книгу Российской Федерации.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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