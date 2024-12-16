Собаки не только сохраняют тепло рядом с вами, но и чувствуют себя более защищенными.
Желание спать рядом с хозяином является инстинктивным, так как в вашем присутствии животное чувствует себя комфортно. Их естественный инстинкт защиты своей семьи также может играть роль в предпочтении спать рядом с человеком.
Когда вы ложитесь спать, скажите собаке команду "место". В то же время аккуратно направляйте питомца на лежанку рукой. Самое главное, похвалите, когда питомец вернется на свое спальное место.
Если собака просит подойти к вам или забирается на кровать, не ругайте животное, а повторите ритуал с командой еще раз.
Поставьте лежанку для собаки рядом с кроватью и вознаградите питомца его любимым лакомством.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.