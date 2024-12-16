Как отучить собаку спать на кровати или диване? Действуйте по этим правилам

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Почему собаки любят спать на кровати или диване

Собаки не только сохраняют тепло рядом с вами, но и чувствуют себя более защищенными.

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спящий щенок

Желание спать рядом с хозяином является инстинктивным, так как в вашем присутствии животное чувствует себя комфортно. Их естественный инстинкт защиты своей семьи также может играть роль в предпочтении спать рядом с человеком.

Как отучить собаку спать на диване или кровати

Когда вы ложитесь спать, скажите собаке команду "место". В то же время аккуратно направляйте питомца на лежанку рукой. Самое главное, похвалите, когда питомец вернется на свое спальное место.

Если собака просит подойти к вам или забирается на кровать, не ругайте животное, а повторите ритуал с командой еще раз.

Поставьте лежанку для собаки рядом с кроватью и вознаградите питомца его любимым лакомством.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



