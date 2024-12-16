Возьмите одеяло или одежду с запахом ребенка. Позвольте своим питомцам обнюхать и ознакомиться с этими предметами.
Убедитесь, что ваши питомцы хорошо обучены основным командам, таким как "сидеть", "стоять" и "лежать". Это поможет вам лучше контролировать их во время знакомства.
Подготовьте безопасное и тихое место для своих питомцев, где они смогут уединиться.
Когда вы принесете ребенка домой, позвольте своим питомцам нюхать на расстоянии. Первоначальные взаимодействия должны быть короткими и позитивными. Вознаграждайте их лакомствами и похвалой за спокойное поведение.
Всегда следите за взаимодействием между вашими питомцами и ребенком. Начните с коротких, контролируемых периодов. Держите малыша, позволяя своим питомцам приближаться постепенно. Используйте лакомства и положительное подкрепление для спокойного поведения.
Ассоциируйте малыша с положительными переживаниями. Давайте лакомства, внимание и похвалу, когда ваши питомцы находятся рядом с ребенком, укрепляя идею о том, что ребенок приносит хорошие вещи.
Обращайте внимание на язык тела ваших питомцев. Если они проявляют признаки стресса или дискомфорта, дайте им отдых и повторите попытку позже. Никогда не форсируйте взаимодействие.
Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.