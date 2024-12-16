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Почему ваша собака ест слишком быстро и как это исправить

1:56
Зоосфера

Быстрое поглощение корма — это распространенная проблема среди собак, особенно тех, кто раньше жил на улице или находился в условиях дефицита пищи. В таких ситуациях животные привыкают к тому, что нужно успеть съесть как можно больше, пока еда доступна. У собак, живущих в одном доме с другими питомцами, подобное поведение может быть связано с конкуренцией за пищу.

Корги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Корги

Однако такая привычка несет серьезные риски для здоровья: быстрый прием пищи может привести к тошноте, рвоте, вздутию кишечника и даже к опасным для жизни состояниям.

Как помочь собаке есть медленнее

Если в доме несколько питомцев, первое, что нужно сделать, — кормить собак в разных комнатах. Это устранит чувство соперничества и позволит каждому животному спокойно насладиться своей порцией.

Решения для медленного приема пищи

Использование специальных мисок.

Миски для замедленного кормления имеют внутри перегородки, которые не позволяют собаке захватывать большие порции пищи. Это простой и эффективный способ замедлить процесс еды.

Разделение порции.

Обычную порцию можно разложить по нескольким мискам или даже рассыпать корм по чистой поверхности.

Повышение уровня миски.

Поставьте миску на небольшой столик или стул, чтобы собака опиралась передними лапами. В таком положении пищевод принимает более вертикальное положение, что предотвращает заглатывание воздуха и снижает вероятность отрыжки.

Важные моменты

Никогда не позволяйте питомцу оставаться голодным длительное время — это только усилит желание съесть все сразу.
Если проблема не исчезает, проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы исключить возможные заболевания, влияющие на пищевое поведение собаки.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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