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Как избавиться от блох у питомца за 10 минут

1:57
Зоосфера

Блохи доставляют немало проблем: они не только вызывают зуд и раздражение, но и могут стать причиной серьезных инфекций. Если паразиты обнаружены на вашем питомце, действовать нужно незамедлительно — сами они не исчезнут. Один из простых и безопасных способов избавления от блох — использование воды и мягкого мыла.

Кошка и собака
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и собака

Почему стоит выбрать мыло вместо шампуня

Перед применением шампуней от блох рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром. Многие такие средства имеют агрессивный состав, сушат кожу животного и могут вызывать раздражение. Вместо этого можно попробовать мягкое мыло — оно эффективно удаляет паразитов без вреда для питомца

Инструкция по избавлению от блох

Подготовка к мытью.

Поместите животное в ванну. Начинайте мытье с головы — это предотвратит блох от попытки перебраться на морду.

Создание пены.

Намыльте питомца, уделяя внимание каждому участку тела, до появления густой белой пены.

Массаж и очищение.

Массируйте шерсть и кожу в течение 10 минут, чтобы уничтожить яйца и личинки блох.

Промывание и сушка.

Тщательно промойте шерсть теплой водой, чтобы удалить остатки мыла. Затем высушите питомца полотенцем или феном на низкой температуре

Полезные советы

  • Защита ушей. Во время купания не допускайте попадания воды в уши питомца.
  • Будьте готовы к прыжкам. Блохи могут прыгать в разные стороны, поэтому лучше проводить процедуру в закрытом помещении.
  • Профилактика. После мытья убедитесь, что у питомца нет контакта с зараженными животными или местами.

Использование воды и мягкого мыла — это безопасный и доступный метод, который помогает эффективно избавиться от блох.

Уточнения

Блохи (лат. Siphonaptera - др.-греч. σίφων - насос, ἄπτερον - бескрылое.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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