Почему кошка лижет вас? Это больше, чем просто привычка

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки известны своим независимым характером, но даже самые сдержанные из них иногда демонстрируют особую привязанность. Одним из таких способов является облизывание владельца своим шершавым языком. Что это означает? Желание установить связь или просто привычка исследовать мир?

Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кот

Аллогруминг: что это и почему важно

Такое поведение, когда кошка лижет другого животного или человека, называется аллогрумингом. Ученые считают, что это форма социального поведения, направленная на укрепление дружеских связей и демонстрацию расположения.

В отличие от маркировки, когда кошка выделяет запаховые метки, аллогруминг не связан с территориальными притязаниями. Это скорее выражение доверия и комфортного состояния.

Зачем кошки лижут людей

Укрепление связи.

Аллогруминг помогает кошкам наладить эмоциональный контакт с партнером. Если питомец лижет вас, это значит, что он чувствует себя рядом с вами спокойно и уверенно.

Привлечение внимания.

Облизывание — способ показать, что кошка хочет вашего внимания. Это может быть сигналом для игры, общения или даже просьбой о еде.

Имитация ухода.

Кошки часто ухаживают за своей шерстью, и этот ритуал они переносят на тех, кто им дорог. Таким образом, облизывание — это способ проявить заботу.

Когда это происходит чаще всего

Кошка может начать лизать вас в моменты максимального расслабления, например, когда она уютно устроилась рядом. Аллогруминг — это форма аффилиативного поведения, которое свидетельствует о прочной социальной связи между вами и питомцем.

Заключение

Если ваш пушистый друг лижет вас, это скорее признак доверия и любви, чем просто исследование на вкус. Однако, если облизывание становится чрезмерным, это может быть признаком стресса или проблемы со здоровьем, и стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

