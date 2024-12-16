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Как дьявол и Ной повлияли на отношение кошек к воде

2:00
Зоосфера

Многие владельцы домашних кошек удивляются их водобоязни. Но почему эти грациозные животные, столь смелые в других аспектах, избегают воды? Причины могут быть как мифическими, так и научными.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

Легенда о Всемирном потопе

Существует интересное предание, связывающее страх кошек перед водой с библейским Всемирным потопом. Согласно легенде, Ной, строя ковчег, собрал в нем по паре всех животных, чтобы спасти их. Он предупредил обитателей ковчега о необходимости мирного сосуществования.

Но дьявол, не желая допустить спасения, превратился в крысу и стал прогрызать дыру в днище. Кошка, заметив это, мгновенно отреагировала, загрызла крысу и спасла всех. Однако Ной, не поняв ее поступка, выбросил кошку за борт. Позже, осознав свою ошибку, он вернул кошку на корабль, но, как говорится, осадок остался.

Хотя эта история интересна, она остается лишь увлекательной сказкой.

Научное объяснение страха воды

Реальные причины кошачьей водобоязни кроются в их происхождении. Домашние кошки произошли от диких африканских кошек, живших в засушливых регионах, где водоемы встречались редко. У этих животных не было необходимости контактировать с водой, поэтому у современных кошек не развилось естественное влечение к ней.

Кроме того, их шерсть впитывает воду, делая ее тяжелой и вызывая дискомфорт. Мокрая шерсть также ухудшает терморегуляцию, из-за чего кошка может замерзнуть.

Заключение

Хотя кошки могут испытывать дискомфорт от воды, это не означает, что они категорически ее избегают. Многие питомцы любят играть с каплями воды или наблюдать за струей из-под крана. Страх воды — это скорее их предпочтение избегать ненужного стресса.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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