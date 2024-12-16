Кипятить или фильтровать: как выбрать воду для питомца

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый владелец собаки хотя бы раз задумывался о том, какая вода наиболее безопасна и полезна для питомца. Ответить на этот вопрос несложно, но есть нюансы, которые стоит учесть.

Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спящая собака

Обычная вода из крана: можно или нет

Если качество водопроводной воды на удовлетворительном уровне, ее можно наливать в миску. Однако чтобы избежать попадания примесей, рекомендуется использовать фильтр. Это поможет удалить из воды избыточный хлор и возможные загрязнения.

Если вода из-под крана кажется сомнительной даже для вас, ее нужно прокипятить. Кипячение уничтожит вредные микроорганизмы, но регулярная подача кипяченой воды питомцу не является обязательной.

Проточная вода — лучший выбор

Идеальный вариант — регулярно обновляемая свежая вода. Миску собаки важно мыть каждый раз, когда вы меняете воду, чтобы предотвратить размножение бактерий.

Минеральная вода: возможна ли замена

Иногда владельцы спрашивают, можно ли поить собаку минералкой. Это допустимо только в экстренных случаях, когда под рукой нет другой воды. Но есть важное условие: минеральная вода должна быть без газа. Если доступна только газированная вода, перед использованием выпустите из нее весь углекислый газ, так как он может навредить животному.

Несколько простых правил

Всегда следите за чистотой воды и посуды.

Не предлагайте собаке воду, которую вы сами не считаете пригодной для питья.

Избегайте давать газированную воду.

Если в вашем регионе проблемы с качеством воды, отдайте предпочтение бутилированной или очищенной.

Эти несложные рекомендации помогут сохранить здоровье вашего четвероногого друга.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение.

