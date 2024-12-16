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Кипятить или фильтровать: как выбрать воду для питомца

1:50
Зоосфера

Каждый владелец собаки хотя бы раз задумывался о том, какая вода наиболее безопасна и полезна для питомца. Ответить на этот вопрос несложно, но есть нюансы, которые стоит учесть.

Спящая собака
Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спящая собака

Обычная вода из крана: можно или нет

Если качество водопроводной воды на удовлетворительном уровне, ее можно наливать в миску. Однако чтобы избежать попадания примесей, рекомендуется использовать фильтр. Это поможет удалить из воды избыточный хлор и возможные загрязнения.

Если вода из-под крана кажется сомнительной даже для вас, ее нужно прокипятить. Кипячение уничтожит вредные микроорганизмы, но регулярная подача кипяченой воды питомцу не является обязательной.

Проточная вода — лучший выбор

Идеальный вариант — регулярно обновляемая свежая вода. Миску собаки важно мыть каждый раз, когда вы меняете воду, чтобы предотвратить размножение бактерий.

Минеральная вода: возможна ли замена

Иногда владельцы спрашивают, можно ли поить собаку минералкой. Это допустимо только в экстренных случаях, когда под рукой нет другой воды. Но есть важное условие: минеральная вода должна быть без газа. Если доступна только газированная вода, перед использованием выпустите из нее весь углекислый газ, так как он может навредить животному.

Несколько простых правил

  • Всегда следите за чистотой воды и посуды.
  • Не предлагайте собаке воду, которую вы сами не считаете пригодной для питья.
  • Избегайте давать газированную воду.
  • Если в вашем регионе проблемы с качеством воды, отдайте предпочтение бутилированной или очищенной.

Эти несложные рекомендации помогут сохранить здоровье вашего четвероногого друга.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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