Редкие породы собак: грация, интеллект и древние корни

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки поражают своим разнообразием: породы бывают настолько необычными, что даже опытным собаководам непросто узнать их все. Ниже представлен список из пяти редких пород, которые выделяются своей уникальной внешностью или способностями.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Каталбурун

Каталбурун: собака с раздвоенным носом

Эти собаки родом из Турции, а их главной особенностью является "вилконосый" нос. Название породы говорит само за себя: на турецком "каталбурун" переводится как "вилконосый". Раздвоенный нос не только делает их внешность неповторимой, но и усиливает обоняние, что делает их отличными охотниками.

Новогвинейская поющая собака: редкость из джунглей

Эти дикие собаки с мелодичным воем обитают в Новой Гвинее. Их вой настолько необычен, что его часто сравнивают с пением. Новогвинейские поющие собаки — редчайшие животные, которые считаются одними из самых древних пород в мире.

Азавак: грация и скорость пустыни

Эта борзая из пустыни Сахара отличается невероятной грацией и способностью развивать скорость до 64 км/ч. Азавак идеально адаптирован к жаркому климату, что делает его незаменимым спутником кочевых племен.

Муди: ум и красота

Муди — венгерская пастушья собака с волнистой шерстью, которая привлекает внимание своей красотой. Эти собаки славятся высоким интеллектом и легко поддаются обучению, что делает их отличными помощниками в хозяйстве.

Ханаанская собака: древний друг человека

Одной из древнейших пород считается ханаанская собака, одомашненная в Израиле более 4000 лет назад. Эти собаки выносливы, обладают превосходными навыками выживания и могут приспосабливаться к любым условиям.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

