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Как мурлыканье помогает бороться со стрессом и тревогой

1:46
Зоосфера

Домашние кошки давно стали не просто любимыми питомцами, но и настоящими антидепрессантами. Многие владельцы замечают, что их пушистые друзья помогают справляться с тревогой, повышают настроение и делают жизнь более структурированной. Но почему это происходит?

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Уменьшение стресса

Простое поглаживание кошки способствует снижению уровня кортизола — гормона стресса. А мурлыканье питомца оказывает на нервную систему успокаивающий эффект, помогая расслабиться после тяжелого дня.

Улучшение настроения

Общение с кошкой стимулирует выработку серотонина, известного как "гормон счастья". Игры с питомцем неизменно вызывают улыбку и даже смех, что делает кошек настоящими мастерами поднятия настроения.

Снятие напряжения

Тепло, исходящее от кошки, лежащей на коленях или у ног, помогает расслабить мышцы. Ритмичное дыхание спящего животного дополнительно успокаивает и помогает снять накопившееся напряжение.

Социальная поддержка

Кошки дарят своим хозяевам безусловную любовь, что особенно важно в моменты одиночества. Уход за питомцем помогает чувствовать себя нужным и востребованным, создавая эмоциональную связь.

Режим дня и структура

Необходимость кормить кошку по расписанию и заботиться о ее комфорте создает рутину, которая дисциплинирует и дает ощущение стабильности.

Легкая физическая активность

Игры с кошкой, уборка ее лотка и уход за шерстью добавляют в жизнь владельца элемент физической нагрузки, полезной для здоровья.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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