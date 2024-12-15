Рыжий, белый или черный: что окрас шерсти расскажет о характере кошки

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует предположение, что цвет шерсти кошки может рассказывать о её характере, подобно тому, как дата рождения влияет на личность человека. Исследования, проведённые учёными из Калифорнии, помогли выявить любопытные закономерности в поведении кошек разных окрасов. Вот что удалось узнать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот на подоконнике

Рыжие кошки

Эти пушистики славятся своим дружелюбным нравом. Они легко идут на контакт с людьми, любят внимание и не прочь поиграть или провести время на руках у хозяина. Рыжие коты становятся настоящими компаньонами для тех, кто ценит эмоциональную связь с питомцем.

Белые кошки

"Блондинки" среди кошек обладают независимым характером. Они спокойны, предпочитают уединение и могут комфортно чувствовать себя в одиночестве. Это идеальные питомцы для тех, кто ценит ненавязчивость.

Черные кошки

Несмотря на стереотипы и суеверия, никаких особенных или "вредных" черт в характере черных кошек обнаружить не удалось. Ученые пришли к выводу, что черные кошки — это самые универсальные питомцы, обладающие нейтральным темпераментом.

Разноцветные кошки

Эти кошки, с яркими пятнами на шерсти, часто оказываются дружелюбными и любопытными. Однако их своенравие иногда становится настоящей загадкой для владельцев.

Однако специалисты подчеркивают, что окрас — это лишь гипотеза, а на поведение кошек куда больше влияют условия жизни, окружение и отношение со стороны хозяев.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

