Почему самовыгул собак опасен и что об этом говорит закон

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Забота о безопасности питомца — это первоочередная обязанность каждого владельца собаки. Не менее важным является и обеспечение безопасности окружающих, что делает самовыгул собак категорически неприемлемым.

Фото: commons.wikimedia.org by Bernt Fransson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бишон-фризе

Почему нельзя отпускать собаку на самовыгул

Находясь в городе или за его пределами, собака должна находиться под постоянным присмотром хозяина. Прогулки без контроля чреваты множеством рисков как для самого животного, так и для окружающих. Особенно важно быть осторожным в незнакомой местности, например, на природе. Не рекомендуется отпускать пса с поводка, так как он может далеко уйти или попробовать на вкус опасные предметы. Некоторые из них способны нанести серьезный вред здоровью животного.

Растения, опасные для собак

На прогулке питомцы часто проявляют интерес к растениям, многие из которых являются токсичными. Даже такие привычные растения, как сирень, ландыши, тюльпаны, нарциссы, пионы, каллы и люпины, могут оказаться смертельно опасными. Контакт с такими растениями или их употребление внутрь может привести к серьезным отравлениям.

Законодательные аспекты

Кроме угроз для здоровья питомца, нужно помнить и о законодательных нормах. В частности, самовыгул собак запрещен в соответствии с правилами содержания животных. Этот пункт направлен на защиту и окружающих, и самого питомца.

Что можно сделать для безопасности

Если есть желание предоставить собаке свободное перемещение, можно выпустить её на собственный участок. Однако перед этим необходимо проверить, что ворота закрыты и пес не сможет покинуть территорию. Это позволит избежать множества рисков и обеспечит вашему питомцу безопасную прогулку.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

