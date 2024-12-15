Почему самовыгул собак опасен и что об этом говорит закон

Забота о безопасности питомца — это первоочередная обязанность каждого владельца собаки. Не менее важным является и обеспечение безопасности окружающих, что делает самовыгул собак категорически неприемлемым.
Находясь в городе или за его пределами, собака должна находиться под постоянным присмотром хозяина. Прогулки без контроля чреваты множеством рисков как для самого животного, так и для окружающих. Особенно важно быть осторожным в незнакомой местности, например, на природе. Не рекомендуется отпускать пса с поводка, так как он может далеко уйти или попробовать на вкус опасные предметы. Некоторые из них способны нанести серьезный вред здоровью животного.
На прогулке питомцы часто проявляют интерес к растениям, многие из которых являются токсичными. Даже такие привычные растения, как сирень, ландыши, тюльпаны, нарциссы, пионы, каллы и люпины, могут оказаться смертельно опасными. Контакт с такими растениями или их употребление внутрь может привести к серьезным отравлениям.
Кроме угроз для здоровья питомца, нужно помнить и о законодательных нормах. В частности, самовыгул собак запрещен в соответствии с правилами содержания животных. Этот пункт направлен на защиту и окружающих, и самого питомца.
Если есть желание предоставить собаке свободное перемещение, можно выпустить её на собственный участок. Однако перед этим необходимо проверить, что ворота закрыты и пес не сможет покинуть территорию. Это позволит избежать множества рисков и обеспечит вашему питомцу безопасную прогулку.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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