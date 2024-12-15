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Как приготовить полноценный корм для кошки из доступных ингредиентов

2:06
Зоосфера

Для тех владельцев домашних питомцев, кто не доверяет готовым кормам, существует альтернатива — натуральный корм, который можно приготовить своими руками. Это может стать отличным решением для заботливых хозяев, которые хотят быть уверены в качестве пищи для своей кошки. Конечно, ингредиенты для такого корма могут быть не самыми простыми, но если вы сможете их найти, весь процесс станет значительно проще.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Рецепт натурального корма для кошек

Для приготовления корма, подходящего для здоровой кошки весом от 2,5 кг, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 кг куриных бедер
  • 100 г сырой куриной печени
  • 200 г сырых куриных сердец
  • 125 мл воды
  • 2 желтка
  • 1 г таурина
  • 2 г рыбьего жира
  • 100 мг витамина B
  • 100 МЕ (67 мг) витамина E
  • 4 г йодированной соли
  • 10 г порошка псиллиума

Важно помнить, что куриные кости нужно будет удалить, а с половины бедер снять кожу. Для кошек, страдающих ожирением, кожу вообще следует исключить. Если мясо без костей, не забудьте добавить кальций в расчете 1 г на каждые 30 г мяса.

После того как мясо с костями будет измельчено, его нужно тщательно смешать с остальными ингредиентами. Готовый корм можно хранить в холодильнике или замораживать, если приготовили его слишком много. Чтобы рассчитать суточную норму корма для вашего питомца, вычтите 2-4% от массы кошки, и это и будет оптимальное количество пищи.

Как правильно кормить кошку

Ответственное отношение к питанию питомца может значительно повлиять на его здоровье и активность. Приготовление корма дома дает уверенность, что ваш питомец получает все необходимые витамины и минералы, а также избегает добавок и консервантов, которые могут быть в магазинных кормах.

Уточнения

Кошачий корм - корм, предназначенный для потребления домашними кошками.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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