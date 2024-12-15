Как приготовить полноценный корм для кошки из доступных ингредиентов

Для тех владельцев домашних питомцев, кто не доверяет готовым кормам, существует альтернатива — натуральный корм, который можно приготовить своими руками. Это может стать отличным решением для заботливых хозяев, которые хотят быть уверены в качестве пищи для своей кошки. Конечно, ингредиенты для такого корма могут быть не самыми простыми, но если вы сможете их найти, весь процесс станет значительно проще.
Для приготовления корма, подходящего для здоровой кошки весом от 2,5 кг, вам понадобятся следующие ингредиенты:
Важно помнить, что куриные кости нужно будет удалить, а с половины бедер снять кожу. Для кошек, страдающих ожирением, кожу вообще следует исключить. Если мясо без костей, не забудьте добавить кальций в расчете 1 г на каждые 30 г мяса.
После того как мясо с костями будет измельчено, его нужно тщательно смешать с остальными ингредиентами. Готовый корм можно хранить в холодильнике или замораживать, если приготовили его слишком много. Чтобы рассчитать суточную норму корма для вашего питомца, вычтите 2-4% от массы кошки, и это и будет оптимальное количество пищи.
Ответственное отношение к питанию питомца может значительно повлиять на его здоровье и активность. Приготовление корма дома дает уверенность, что ваш питомец получает все необходимые витамины и минералы, а также избегает добавок и консервантов, которые могут быть в магазинных кормах.
Кошачий корм - корм, предназначенный для потребления домашними кошками.
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