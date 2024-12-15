Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Лондоне демонстранты протестуют против стремительного роста арендной платы
Простые и красивые новогодние гирлянды, которые можно сделать самому
Причудливый парк фонарей в Калининграде
Актриса Наталья Гудкова родила ребёнка от женатого мужчины
Для повышения рождаемости в России необходимо всего одно условие, которого пока нет
Прохор Шаляпин рассказал, зачем на самом деле нужны дети
Секреты красоты и здоровья для женщин после 45
Тренды зимы 2025: колготки, которые сделают ваш образ ярким
Актриса Ирина Темичева впервые призналась, что два года назад стала матерью

Зимняя одежда для питомцев: кому она действительно нужна?

3:17
Зоосфера

Зима — это время, когда холодный ветер, снег и лед могут оказать серьезное воздействие на жизнь наших домашних питомцев. Многие владельцы задаются вопросом: нужно ли одевать своих собак и кошек зимой? Ответ на этот вопрос зависит от породы, возраста и состояния здоровья животного. 

Собака в одежде
Фото: flickr.com by istolethetv, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака в одежде

Собаки малых и декоративных пород

Собаки малых и декоративных пород, такие как чихуахуа, той-терьеры и йоркширские терьеры, имеют небольшую массу тела и недостаточно подшерстка для защиты от холодных температур. Их метаболизм работает быстрее, чтобы поддерживать тепло, что делает их уязвимыми к переохлаждению. Для таких пород зимние куртки и свитера не просто дополнительный аксессуар, а необходимость.

Собаки с короткой шерстью

Породы с короткой шерстью, такие как боксеры, бульдоги и некоторые хрящевые породы, также нуждаются в защите от холодного воздуха. Эти собаки не имеют достаточной теплоизоляции, чтобы справляться с низкими температурами. Одежда для них может помочь предотвратить переохлаждение, а также защитить кожу от воздействия холодного и ветреного воздуха.

Старые и больные животные

Старые или больные животные, независимо от породы, нуждаются в особом внимании в холодное время года. У них может быть сниженный уровень энергии и слабая иммунная система, что делает их более восприимчивыми к заболеваниям. Теплая одежда может помочь сохранить тепло и обеспечить комфорт, особенно при прогулках на улице. Консультация с ветеринаром поможет определить, нужна ли вашему питомцу зимняя одежда.

Питомцы, перенёсшие операции

Животные, которые перенесли операцию или страдают от хронических заболеваний, также подвержены риску переохлаждения. После хирургических вмешательств они могут находиться в ослабленном состоянии, и зимняя одежда поможет предотвратить потерю тепла. Обеспечение тепла и уюта поможет вашему питомцу быстрее восстановиться.

Собаки, живущие в холодном климате

Некоторые крупные породы, такие как хаски, акиты или самодеды, изначально были выведены для жизни в холодных условиях, и их шерсть обеспечивает хорошую защиту от холода. Однако даже для таких пород зимняя одежда может быть полезной, особенно в условиях сильных морозов или ненастной погоды. Тем не менее, следует учитывать, что каждое животное индивидуально и требует индивидуального подхода.

Прежде чем решать, нужна ли вашему питомцу зимняя одежда, важно учитывать его породу, размер, возраст и состояние здоровья. Хорошая зимняя одежда для собак и кошек должна быть удобной, не стеснять движений и не вызывать дискомфорта. При правильном подходе к выбору одежды вы сможете обеспечить своему питомцу комфорт и защиту в холодное время года. Помните, что забота о ваших пушистых друзьях включает не только питание и уход, но и внимание к их особенностям и потребностям в зависимости от времени года.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Никогда не был таким чистым! Появился невероятно простой способ очистки унитаза от налёта и ржавчины
Недвижимость
Никогда не был таким чистым! Появился невероятно простой способ очистки унитаза от налёта и ржавчины Аудио 
Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге
Российский шоу-бизнес
Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге Аудио 
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Экономика и бизнес
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад Аудио 
Популярное
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной

Музыкант Влад Топалов воспитывает двоих детей от телеведущей Регины Тодоренко.

Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Сколько спутников Запада использует Киев. Какие возможности у орбитальной группировки Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору
Какой привод лучше для зимней дороги
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Последние материалы
Тренды зимы 2025: колготки, которые сделают ваш образ ярким
Зимняя одежда для питомцев: кому она действительно нужна?
Актриса Ирина Темичева впервые призналась, что два года назад стала матерью
Джим Керри признался, что прервал отдых на пенсии из-за нехватки денег
Долгое движение задним ходом влияет на ваш автомобиль
Русская возлюбленная Джонни Деппа ответила на вопрос о планах актёра открыть ювелирный бутик в России
Как выбрать жилье: панельный, кирпичный или монолитный дом
Безопасность и качество — в России придумали, как улучшить условия добычи нефти
Анна Заворотнюк объяснила, почему не хотела публично говорить о своей беременности
Как кошки общаются с людьми: звуки и язык тела
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.