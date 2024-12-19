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Почему собака прыгает при встрече и как с этим справиться без наказаний

2:47
Зоосфера » Собаки

Радостные прыжки на человека с попыткой поставить лапы ему на грудь — это естественный способ проявления собачьей радости. Так питомцы выражают желание облизать лицо любимого хозяина. Это поведение заложено природой, поэтому практически каждая собака, если ее не обучить иному способу приветствия, будет так встречать своего человека.

Французский бульдог
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Французский бульдог

В мире животных такое поведение вполне естественно. Например, собаки облизывают морду сородича, если рады его видеть. Причем это внимание необязательно адресуется только другим собакам. Ваш хвостатый может с той же искренностью попытаться лизнуть своего друга-кота. Единственная сложность в том, что человеческий нос находится слишком высоко, поэтому собаке приходится вставать на задние лапы и опираться на вас, чтобы не потерять равновесие.

Однако не всем людям такие проявления радости кажутся приятными. Особенно это становится заметно, когда маленький щенок превращается в крупного пса. Даже небольшая собака может испачкать или повредить одежду, прыгая на человека.

Но ругать питомца за такое поведение не стоит. Для собаки это естественная реакция на радость встречи, и в этот момент она искренне счастлива. Крики или наказания не только не помогут решить проблему, но и могут вызвать у собаки непонимание и страх.

Попытки отпихнуть животное или отойти от него также не дают результата. Собака воспримет такие действия как приглашение к игре: отпихивание станет для нее веселым развлечением, а уход — сигналом прыгнуть снова.

Чтобы отучить собаку от привычки прыгать, лучше использовать метод игнорирования, который доказал свою эффективность. Цель метода — научить питомца встречать вас, стоя на всех четырех лапах. Сделать это довольно просто.

Когда собака радостно бросается к вам, стремясь дотянуться до лица, встаньте неподвижно, скрестите руки на груди и отвернитесь. Важно сохранять спокойствие и не произносить ни слова. Такое поведение собака воспримет как отсутствие интереса. После нескольких безуспешных попыток прыгнуть питомец остановится. В этот момент можно повернуться к нему, поговорить, похвалить и предложить лакомство.

Если собака снова начнет прыгать, повторите игнорирование. Постепенно животное поймет, что хвалят его только за спокойное поведение, и станет чаще проявлять его, чтобы заслужить ваше внимание и похвалу. Метод положительного подкрепления работает быстро, поскольку собаки склонны стремиться к одобрению хозяина.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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