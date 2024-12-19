Когда обычная линька превращается в болезнь: главные признаки

Пушистая и блестящая шерсть — показатель здоровья кошки. Но даже у самых ухоженных питомцев шерсть может выпадать по разным причинам: от естественных физиологических процессов до серьезных заболеваний кожи и внутренних органов.
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Обиженная кошка
Физиологические причины выпадения шерсти у кошек:
Линька: сезонная линька (весной и осенью) — нормальное явление, но у домашних кошек она может затянуться до 2–3 месяцев из-за отсутствия естественных температурных колебаний. При этом питомец остается активным, с хорошим аппетитом и блестящими глазами.
Старость: возрастные изменения делают шерсть более редкой. У пожилых кошек могут появляться залысины, что само по себе не опасно, но требует внимательного наблюдения за общим состоянием животного.
Стресс: кошки чувствительны к стрессу: от переезда или новых гостей до изменения распорядка дня. Это может спровоцировать обильное выпадение шерсти, снижение аппетита и общую апатию.
Беременность: во время беременности и лактации гормональные изменения и нехватка витаминов могут вызывать облысение вокруг сосков. Важно обеспечить кошке полноценное питание и витаминные добавки.
Неправильное питание: нехватка витаминов, особенно группы B, часто становится причиной потери шерсти. Питание «человеческой» едой, особенно с солью и специями, не только портит шерсть, но и вредит здоровью питомца.
Блохи и клещи: эти паразиты вызывают зуд, из-за которого кошка расчесывает кожу до ран. Области облысения часто покрыты корками. Если проблема игнорируется, возможно инфицирование.
Лишай: грибковая инфекция проявляется в виде круглых проплешин. Болезнь опасна и для людей, поэтому важно вовремя обращаться к ветеринару.
Аллергии: реакция на корма, шампуни, бытовую химию или пыльцу часто проявляется в виде дерматита, зуда и воспалений кожи.
Себорея: проявляется в виде перхоти, неприятного запаха и зуда. Может быть врожденной или возникать из-за внутренних заболеваний.
Глисты: паразиты нарушают обмен веществ, что приводит к тусклой шерсти и облысению.
Гипертиреоз: гормональные сбои (включая нарушения работы щитовидной железы) часто сопровождаются выпадением шерсти, повышенной жаждой и изменением поведения.
При любых изменениях состояния шерсти важно обратиться к ветеринару. Он определит причину и назначит лечение: от смены рациона до медикаментозной терапии. Регулярная профилактика (обработка от паразитов, сбалансированное питание) поможет снизить риск проблем.
Уточнения
Ли́нька — процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер.