Когда обычная линька превращается в болезнь: главные признаки

2:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Пушистая и блестящая шерсть — показатель здоровья кошки. Но даже у самых ухоженных питомцев шерсть может выпадать по разным причинам: от естественных физиологических процессов до серьезных заболеваний кожи и внутренних органов.

Фото: Wikipedia by allen watkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Обиженная кошка

Физиологические причины выпадения шерсти у кошек:

Линька: сезонная линька (весной и осенью) — нормальное явление, но у домашних кошек она может затянуться до 2–3 месяцев из-за отсутствия естественных температурных колебаний. При этом питомец остается активным, с хорошим аппетитом и блестящими глазами.

сезонная линька (весной и осенью) — нормальное явление, но у домашних кошек она может затянуться до 2–3 месяцев из-за отсутствия естественных температурных колебаний. При этом питомец остается активным, с хорошим аппетитом и блестящими глазами. Старость: возрастные изменения делают шерсть более редкой. У пожилых кошек могут появляться залысины, что само по себе не опасно, но требует внимательного наблюдения за общим состоянием животного.

возрастные изменения делают шерсть более редкой. У пожилых кошек могут появляться залысины, что само по себе не опасно, но требует внимательного наблюдения за общим состоянием животного. Стресс: кошки чувствительны к стрессу: от переезда или новых гостей до изменения распорядка дня. Это может спровоцировать обильное выпадение шерсти, снижение аппетита и общую апатию.

кошки чувствительны к стрессу: от переезда или новых гостей до изменения распорядка дня. Это может спровоцировать обильное выпадение шерсти, снижение аппетита и общую апатию. Беременность: во время беременности и лактации гормональные изменения и нехватка витаминов могут вызывать облысение вокруг сосков. Важно обеспечить кошке полноценное питание и витаминные добавки.

во время беременности и лактации гормональные изменения и нехватка витаминов могут вызывать облысение вокруг сосков. Важно обеспечить кошке полноценное питание и витаминные добавки. Неправильное питание: нехватка витаминов, особенно группы B, часто становится причиной потери шерсти. Питание «человеческой» едой, особенно с солью и специями, не только портит шерсть, но и вредит здоровью питомца.

нехватка витаминов, особенно группы B, часто становится причиной потери шерсти. Питание «человеческой» едой, особенно с солью и специями, не только портит шерсть, но и вредит здоровью питомца. Блохи и клещи: эти паразиты вызывают зуд, из-за которого кошка расчесывает кожу до ран. Области облысения часто покрыты корками. Если проблема игнорируется, возможно инфицирование.

эти паразиты вызывают зуд, из-за которого кошка расчесывает кожу до ран. Области облысения часто покрыты корками. Если проблема игнорируется, возможно инфицирование. Лишай: грибковая инфекция проявляется в виде круглых проплешин. Болезнь опасна и для людей, поэтому важно вовремя обращаться к ветеринару.

грибковая инфекция проявляется в виде круглых проплешин. Болезнь опасна и для людей, поэтому важно вовремя обращаться к ветеринару. Аллергии: реакция на корма, шампуни, бытовую химию или пыльцу часто проявляется в виде дерматита, зуда и воспалений кожи.

реакция на корма, шампуни, бытовую химию или пыльцу часто проявляется в виде дерматита, зуда и воспалений кожи. Себорея: проявляется в виде перхоти, неприятного запаха и зуда. Может быть врожденной или возникать из-за внутренних заболеваний.

проявляется в виде перхоти, неприятного запаха и зуда. Может быть врожденной или возникать из-за внутренних заболеваний. Глисты: паразиты нарушают обмен веществ, что приводит к тусклой шерсти и облысению.

паразиты нарушают обмен веществ, что приводит к тусклой шерсти и облысению. Гипертиреоз: гормональные сбои (включая нарушения работы щитовидной железы) часто сопровождаются выпадением шерсти, повышенной жаждой и изменением поведения.

При любых изменениях состояния шерсти важно обратиться к ветеринару. Он определит причину и назначит лечение: от смены рациона до медикаментозной терапии. Регулярная профилактика (обработка от паразитов, сбалансированное питание) поможет снизить риск проблем.





Уточнения

Ли́нька — процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер.

