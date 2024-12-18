Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты успешного выращивания лука-порея на участке
Лёгкие выпуклости аккумулятора — норма или дефект
Мария Машкова заявила, что не чувствует себя в Лос-Анджелесе чужой
Евросоюз усиливает давление на российскую металлургию
Сковородка из нержавеющей стали будет снова блестеть! Вот как правильно её чистить
В аэропортах Франции отменяют рейсы из-за забастовки авиадиспетчеров
Как приготовить вкусные тосты с мясной намазкой за несколько минут
Витамин D и беременность: что важно знать будущей маме
Анора с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном в ролях стала лучшим фильмом года по версии IndieWire

Секреты ухода за зубами питомцев, которые облегчат вашу жизнь

3:15
Зоосфера » Собаки

Гигиена полости рта важна не только для человека, но и для его питомцев, особенно собак. Регулярный уход за зубами и деснами животного помогает избежать таких проблем, как налет, зубной камень, воспаление десен и кариес. Забота о зубах собаки с раннего возраста позволит сохранить их здоровье до старости, избежать болезненных процедур и улучшить общее самочувствие питомца.

Собака
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:What_are_you_looking_at%3F_(3440008769).jpg by Ludovic Bertron
Собака

Как правильно чистить зубы собаке

Чтобы избежать стресса для собаки и неприятных укусов для хозяина, начинать чистить зубы питомцу нужно с четырехмесячного возраста. Первые шаги — это использование мягкой щетки без зубной пасты. Легкими движениями пройдитесь по всем зубам животного, уделяя внимание каждой стороне. После процедуры обязательно поощрите собаку лакомством или лаской.

Через несколько недель регулярной чистки собака привыкнет к процессу и начнет спокойно воспринимать манипуляции. Это идеальное время для введения специальной зубной пасты. Обратите внимание: человеческие зубные пасты для собак не подходят, так как они содержат мяту и сильно пенятся. Используйте средства, разработанные специально для животных. Часто они продаются в комплекте с подходящей щеткой.

При чистке зубов важно тщательно обрабатывать не только внешнюю, но и внутреннюю поверхность зубов. Действуйте мягко, избегая сильного давления, чтобы не травмировать десны. Если приучить питомца к регулярной чистке не получается, на помощь придут специальные лакомства в виде косточек или палочек. Их текстура помогает удалять бактериальный налет, но они эффективны только на ранней стадии появления зубного налета.

Удаление зубного камня

Зубной камень представляет собой твердые бактериальные отложения, которые могут вызвать воспаления десен, неприятный запах изо рта и даже потерю зубов. Удалить его можно в ветеринарной клинике с помощью ультразвука или лазера. Это безболезненный и щадящий метод, который исключает повреждение десен.

Для фиксации собаки используются мягкие полотенца, что избавляет от необходимости применять наркоз — серьезный риск для многих пород. После чистки зубы полируются, чтобы предотвратить накопление налета. Обработанные участки десен покрываются антибактериальными гелями для снятия воспаления.

Домашнее удаление зубного камня

Если собака агрессивно реагирует на клиники или стрессует, можно попробовать удалить зубной камень дома. Для этого понадобится пилочка с мелким напылением. Действуйте осторожно, чтобы не повредить эмаль. Остатки налета удалите специальной полировочной пастой, а десны обработайте антисептическим гелем.

Чистить зубы нужно регулярно, не менее трех раз в неделю, чтобы предотвратить повторное образование камня. Регулярный уход за полостью рта защищает собаку от болезней, поддерживает пищеварение и общее здоровье.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Россия может лишить Францию доступа к стратегически важному сырью
Экономика и бизнес
Россия может лишить Францию доступа к стратегически важному сырью Аудио 
Тренер Яниса Тиммы обвинил Седокову в несчастьях баскетболиста
Шоу-бизнес
Тренер Яниса Тиммы обвинил Седокову в несчастьях баскетболиста Аудио 
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Шоу-бизнес
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов Аудио 
Популярное
Напиток, который защитит печень в Новый год

Томатный сок помогает защитить печень от нагрузки во время праздников благодаря антиоксиданту ликопину.

Напиток, который защитит печень в Новый год
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду
The Daily Reckoning: Россия лишает Францию доступа к стратегически важному сырью
Пятитонник ГАЗ-44. Плавающая грузовая машина родом из СССР Дмитрий Плотников Трамп разваливает либеральную Канаду. Проукраинская вице-премьер Фриланд ушла в отставку Любовь Степушова Динозавры эволюционировали в кротов, согласно новой научной гипотезе Игорь Буккер
Зловещая ёлка Филиппа Киркорова обошлась ему в круглую сумму
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
Уникальный сорт картофеля: урожай до 12 кг с куста без окучивания
Уникальный сорт картофеля: урожай до 12 кг с куста без окучивания
Последние материалы
Лёгкие выпуклости аккумулятора — норма или дефект
Мария Машкова заявила, что не чувствует себя в Лос-Анджелесе чужой
Евросоюз усиливает давление на российскую металлургию
Секреты ухода за зубами питомцев, которые облегчат вашу жизнь
Сковородка из нержавеющей стали будет снова блестеть! Вот как правильно её чистить
В аэропортах Франции отменяют рейсы из-за забастовки авиадиспетчеров
Как приготовить вкусные тосты с мясной намазкой за несколько минут
Витамин D и беременность: что важно знать будущей маме
Анора с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном в ролях стала лучшим фильмом года по версии IndieWire
Спорт для ума: улучшить интеллект школьникам помогут эти тренировки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.