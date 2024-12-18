Секреты ухода за зубами питомцев, которые облегчат вашу жизнь

3:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Гигиена полости рта важна не только для человека, но и для его питомцев, особенно собак. Регулярный уход за зубами и деснами животного помогает избежать таких проблем, как налет, зубной камень, воспаление десен и кариес. Забота о зубах собаки с раннего возраста позволит сохранить их здоровье до старости, избежать болезненных процедур и улучшить общее самочувствие питомца.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:What_are_you_looking_at%3F_(3440008769).jpg by Ludovic Bertron Собака

Как правильно чистить зубы собаке

Чтобы избежать стресса для собаки и неприятных укусов для хозяина, начинать чистить зубы питомцу нужно с четырехмесячного возраста. Первые шаги — это использование мягкой щетки без зубной пасты. Легкими движениями пройдитесь по всем зубам животного, уделяя внимание каждой стороне. После процедуры обязательно поощрите собаку лакомством или лаской.

Через несколько недель регулярной чистки собака привыкнет к процессу и начнет спокойно воспринимать манипуляции. Это идеальное время для введения специальной зубной пасты. Обратите внимание: человеческие зубные пасты для собак не подходят, так как они содержат мяту и сильно пенятся. Используйте средства, разработанные специально для животных. Часто они продаются в комплекте с подходящей щеткой.

При чистке зубов важно тщательно обрабатывать не только внешнюю, но и внутреннюю поверхность зубов. Действуйте мягко, избегая сильного давления, чтобы не травмировать десны. Если приучить питомца к регулярной чистке не получается, на помощь придут специальные лакомства в виде косточек или палочек. Их текстура помогает удалять бактериальный налет, но они эффективны только на ранней стадии появления зубного налета.

Удаление зубного камня

Зубной камень представляет собой твердые бактериальные отложения, которые могут вызвать воспаления десен, неприятный запах изо рта и даже потерю зубов. Удалить его можно в ветеринарной клинике с помощью ультразвука или лазера. Это безболезненный и щадящий метод, который исключает повреждение десен.

Для фиксации собаки используются мягкие полотенца, что избавляет от необходимости применять наркоз — серьезный риск для многих пород. После чистки зубы полируются, чтобы предотвратить накопление налета. Обработанные участки десен покрываются антибактериальными гелями для снятия воспаления.

Домашнее удаление зубного камня

Если собака агрессивно реагирует на клиники или стрессует, можно попробовать удалить зубной камень дома. Для этого понадобится пилочка с мелким напылением. Действуйте осторожно, чтобы не повредить эмаль. Остатки налета удалите специальной полировочной пастой, а десны обработайте антисептическим гелем.

Чистить зубы нужно регулярно, не менее трех раз в неделю, чтобы предотвратить повторное образование камня. Регулярный уход за полостью рта защищает собаку от болезней, поддерживает пищеварение и общее здоровье.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

