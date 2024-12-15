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Два миллиона питомцев прокатились в поездах РЖД в этом году

1:05
Зоосфера

Теперь при покупке билета на сайте rzd.ru появилась возможность узнать о наличии свободных мест для животных в соседних вагонах. На схеме вагона такие места обозначены тёмно-серым цветом. При нажатии на любое из них на экране появится информация о том, какой именно питомец будет ехать в этом месте и по какому маршруту.

Электровоз 2ЭС5С-001 на Брянском машиностроительном заводе
Фото: commons.wikimedia.org by Трансмашхолдинг, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электровоз 2ЭС5С-001 на Брянском машиностроительном заводе

Это нововведение позволит пассажирам с животными выбрать наиболее комфортное место, чтобы питомец не испытывал стресс от неожиданного соседства, а пассажиры с аллергией могли быть спокойны за своё здоровье.

Также, при покупке электронного билета на перевозку животного, его хозяин получает памятку с рекомендациями по подготовке к путешествию и правилами поведения в пути.

Как сообщили в РЖД, в этом году в поездах дальнего следования по России прокатились 615 тысяч домашних животных со своими владельцами, а в пригородных электричках было перевезено 1,3 миллиона четвероногих друзей. 

Уточнения

Хо́лдинг "Росси́йские желе́зные доро́ги" - российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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