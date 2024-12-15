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Как правильно украсить ёлку, если в доме есть питомцы?

1:55
Зоосфера

Минсельхозпрод Московской области рекомендует: старайтесь оставлять без украшения нижние ряды ёлки, чтобы не провоцировать питомцев. Эксперты акцентируют: особенное внимание к гирляндам, лучше выключать электрические устройства из сети, когда вас нет дома.

Новогодняя ёлка
Фото: sydneychristmaspartycruises.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новогодняя ёлка

Украшая ёлку в доме с животными необходимо соблюдать повышенные меры безопасности, чтобы свести к минимуму риск несчастных случаев.

Ёлку следует надежно закрепить в углу, как минимум в двух точках и установить на крестовину, которая намного устойчивее трехногой основы.

Избегайте использования химикатов для водного основания ёлки, так как они могут вызвать отравление у животного. А лучше и вовсе откажитесь от него. Другой наполнитель также нужно замаскировать, чтобы кошки не разгребали его и не гадили туда.

Хрупкие украшения следует размещать как можно выше, чтобы избежать их повреждения. Откажитесь от гирлянд с мелкими бусинами, так как их легко могут съесть собаки и кошки. Мишура и новогодний дождик особенно опасны для котов, они могут закупорить кишечник или порезать стенки желудка.

Если всё-таки решили украсить низ, выбирайте ударопрочные предметы из натуральных материалов или пустые фантики от конфет.

Гирлянды размещайте так, чтобы животное не могло запутаться в них или начать жевать. Для частей, лежащих на полу, используйте защитную проволоку.

Побрызгайте гирлянды цитрусовым спреем или эфирным маслом для отпугивания питомца. Не оставляйте собаку или кошку наедине с включенной гирляндой, это может привести к летальному исходу.

Настоящую горящую свечу на ёлку ставить нельзя, даже если вы в комнате. Ночью или когда вас нет дома, заприте питомца подальше от ёлки.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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