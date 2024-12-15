Можно ли собаке спать около обогревателя?

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1:16
Зоосфера

Зимой воздух из-за отопления становится сухим, что может повлиять на состояние кожи и шерсти питомца. Из-за сухого воздуха у собаки может усилиться линька, а кожа стать сухой и потрескавшейся.

Спящий щенок
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спящий щенок

Ограничьте доступ питомца к радиаторам и позаботьтесь о микроклимате в квартире, приобретите увлажнитель воздуха или расставьте миски с водой у батареи, ежедневно меняя воду.

Также зимой важно защитить собаку от холода на прогулке и от химических веществ, которые могут навредить ее лапкам. Меняйте график прогулок: выходите позже утром или днем, а вечерние прогулки сократите до 10-15 минут.

Не оставляйте собаку в машине на морозе: салон быстро охлаждается, что опасно для здоровья питомца.

Используйте одежду и обувь для собак, которые мерзнут на улице. Это особенно важно для декоративных пород, с короткой шерстью и коротколапых. Кроме того взрослым активным питомцам на морозе легче, а вот пожилым или щенкам тоже нужно дополнительное внимание.

Будьте внимательны к животным с болезнями опорно-двигательного аппарата на морозе: у них могут обостряться симптомы.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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