В Башкирии собака четыре дня ждала на льду утонувшего в реке хозяина

0:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Башкирии владелец собаки по кличке Белка решил сократить путь и проехать по замёрзшей реке на велосипеде.

Фото: МЧС РФ is licensed under public domain Собака

Тонкий лёд не выдержал, и 59-летний мужчина ушёл под воду в ста метрах от берега. Очевидцы пытались спасти его, под одним из них лёд тоже проломился, но его смогли вытащить и отвезти в больницу.

На следующий день спасатели обнаружили на глубине семи метров велосипед. Поиски его владельца продолжались в сложных условиях. Тело мужчины удалось обнаружить и достать из воды только на четвёртый день.

Всё это время преданная Белка ждала своего хозяина на льду реки.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



