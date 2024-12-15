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Такое поведение говорит о том, что кошка требует от вас внимания

1:19
Зоосфера

Мяуканье

Кошки часто мяукают для общения со своими хозяевами. Они могут делать это, когда хотят поесть, привлечь внимание или просто инициировать взаимодействие.

Мурлыканье

Мурлыканье является признаком удовлетворенности для кошек, но они также могут мурлыкать, чтобы привлечь к себе внимание. 

Бодание головой

Кошки могут мягко ударяться головой или тереться мордой о вас. Это способ пометить вас своим запахом, показать привязанность и привлечь внимание.

Игривое поведение

Кошки могут приносить игрушки своим хозяевам или участвовать в игривых выходках. Это их способ пригласить вас поиграть и провести время.

Слежка за вами

Кошки могут следовать за своими хозяевами по всему дому. Такое поведение указывает на стремление к общению и вниманию.

Взгляд в глаза

Кошки могут пристально смотреть на своих владельцев, особенно если они хотят привлечь внимание или пытаются передать сообщение. Это их способ установить зрительный контакт и быть замеченными.

Принесение "подарков"

Некоторые кошки могут приносить вам "подарки" в виде игрушек или даже добычи. Хотя это может показаться странным, такое поведение является проявлением доверия.

 

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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