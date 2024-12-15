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Эти признаки говорят о том, что ваша собака вас не уважает

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Зоосфера

Как понять, что собака вас не уважает

Когда собака не уважает человека, животное избегает зрительного контакта, не реагирует на команды, забегает в комнату перед вами.

Собака
Фото: flickr.com by IDS.photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Собака

Животные также часто не следуют вашим указаниям, просьбам, не стремятся вас слушать, а просто уходят. Кроме того, собаке, скорее всего, не хватает уважения к вам, если питомец часто портит вещи или ворует еду в доме.

Как понять, что собака уважает своего хозяина

Собака уважает вас, если она внимательно слушает вас, смотрит в глаза и следует вашим командам. Чтобы показать собаке, что вы лидер, важно не поощрять его требовательное поведение и первым входить в двери.

Собака также уважает вас как лидера, если питомец позволяет прикасаться к своим игрушкам и следует за вами. Создание структуры и правил поможет вашей собаке проявить уважение.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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