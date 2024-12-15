Эти признаки говорят о том, что ваша собака вас не уважает

Когда собака не уважает человека, животное избегает зрительного контакта, не реагирует на команды, забегает в комнату перед вами.
Животные также часто не следуют вашим указаниям, просьбам, не стремятся вас слушать, а просто уходят. Кроме того, собаке, скорее всего, не хватает уважения к вам, если питомец часто портит вещи или ворует еду в доме.
Собака уважает вас, если она внимательно слушает вас, смотрит в глаза и следует вашим командам. Чтобы показать собаке, что вы лидер, важно не поощрять его требовательное поведение и первым входить в двери.
Собака также уважает вас как лидера, если питомец позволяет прикасаться к своим игрушкам и следует за вами. Создание структуры и правил поможет вашей собаке проявить уважение.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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