Лакомства, забирающие годы жизни вашего питомца

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы собак, поддаваясь умоляющему взгляду питомца, угощают его лишними лакомствами или остатками со стола. Однако такие поблажки могут привести к серьёзным последствиям для здоровья собаки. Хотя пухлые собаки кажутся милыми, лишний вес наносит вред их здоровью. По данным исследований, около 59% собак страдают от избыточного веса или ожирения.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Многие владельцы не осознают, что их собака имеет лишний вес, поскольку изменения происходят постепенно и не сразу заметны. Для определения состояния питомца можно воспользоваться таблицей оценки упитанности тела, разработанной Всемирной ветеринарной ассоциацией мелких животных (WSAVA). Идеальными считаются показатели 4 или 5 баллов.

Игнорирование веса собаки может привести к серьёзным проблемам со здоровьем и сократить продолжительность её жизни. Лишний жир создаёт постоянное состояние низкоуровневого воспаления в организме. Ожирение увеличивает риск развития артрита, проблем с суставами и хронических заболеваний, а также может сократить жизнь питомца на два года.

Как поддерживать здоровый вес собаки:

Контролируйте количество потребляемой пищи.

При необходимости уменьшите порции.

Используйте диетические корма.

Ограничьте количество лакомств.

Обеспечьте регулярные физические нагрузки.

Забота о правильном питании и активности собаки способствует её долголетию и хорошему самочувствию.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

