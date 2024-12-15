Почему кошка прячется под одеялом? Основные причины такого поведения

Иногда кошки любят зарываться в одеяла по той же причине, что и мы: чтобы создать ощущение безопасности. Нахождение под одеялом дает кошкам чувство защищенности.
Желание спрятаться может перерасти в желание играть. Особенно, если рядом с укрытием появляется потенциальная добыча, например, ваши руки. Такое поведение кошки свидетельствует о том, что животному комфортно, безопасно и тепло.
Питомец может залезть под одеяло, потому что там тихо и уютно, а может лечь сверху, чтобы одновременно контролировать обстановку вокруг себя.
Иногда кошки прячутся, когда окружающая среда шумная и небезопасная. Например, когда в дом приходят гости. Животное не любит внимания со стороны незнакомцев, их запахов и громких голосов. Поэтому кошка может настороженно относиться к людям, если раньше их не видела.
Кроме того, кошка в новом доме может спрятаться под ванной, под диваном, в шкафу или в другом укромном месте. Это нормальное поведение для животного, которое боится.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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