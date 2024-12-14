Нужно ли следить за стулом питомца и как часто собака должна опорожнять кишечник?

Частота дефекации у собак может значительно варьироваться в зависимости от возраста, состояния здоровья, размера и индивидуальных особенностей животного.
— Взрослые и здоровые собаки обычно испражняются от одного до трёх раз в день.
— Щенки в возрасте до полугода могут ходить в туалет чаще — до четырёх-пяти раз.
— Пожилые собаки могут справлять нужду всего один раз в день или даже реже.
Что должно насторожить хозяина:
— Длительные запоры.
— Поносы.
— Кровь или слизь в экскрементах.
— Изменение цвета стула на чёрный или светлый.
— Резкий, едкий запах.
— Дискомфорт у собаки во время дефекации.
Если вы заметили один или несколько из этих симптомов, рекомендуется обратиться за консультацией к ветеринарному врачу.
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