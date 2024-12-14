Нужно ли следить за стулом питомца и как часто собака должна опорожнять кишечник?

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Частота дефекации у собак может значительно варьироваться в зависимости от возраста, состояния здоровья, размера и индивидуальных особенностей животного.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

— Взрослые и здоровые собаки обычно испражняются от одного до трёх раз в день.

— Щенки в возрасте до полугода могут ходить в туалет чаще — до четырёх-пяти раз.

— Пожилые собаки могут справлять нужду всего один раз в день или даже реже.

Что должно насторожить хозяина:

— Длительные запоры.

— Поносы.

— Кровь или слизь в экскрементах.

— Изменение цвета стула на чёрный или светлый.

— Резкий, едкий запах.

— Дискомфорт у собаки во время дефекации.

Если вы заметили один или несколько из этих симптомов, рекомендуется обратиться за консультацией к ветеринарному врачу.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



