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Уголовное дело о гибели кота Твикса прекращено. Кто на самом деле высадил животное на мороз?

1:36
Зоосфера

Адвокат Владислав Идамжапов сообщил РИА Новости, что уголовное дело против проводника о гибели кота Твикса прекращено, так как следствие установило, что высадку животного осуществил не проводник, а пассажир. Это подтверждается видеозаписями.

Молоток в зале суда
Фото: Flickr by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток в зале суда

Ранее СМИ утверждали, что проводница высадила кота на перрон, что не соответствует действительности. Идамжапов подчеркнул, что в действиях проводницы нет состава преступления "жестокое обращение с животными", так как целью высадки не было причинение боли или страданий.

Все считали, что кот забежал в вагон на станции Киров-Пассажирский. Проводница, следуя инструкциям, с Твиксом на руках обошла весь вагон, спрашивая, чей это кот. Это также зафиксировано видеокамерами.

"Никто из пассажиров не опознал кота, в том числе пассажир, который его перевозил. После этого один из пассажиров высадил кота на перрон, поскольку все полагали, что он местный и случайно забежал в вагон", — объяснил Идамжапов.

Адвокат отметил, что у его подзащитной дома живут четыре кота и две собаки. Также он рассказал, что её здоровье ухудшилось из-за обвинений и травли.

В январе кота Твикса высадили из поезда, и он погиб на морозе. Было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.

В РЖД на фоне данного происшествия изменили правила перевозки, запретив проводникам высаживать животных на улицу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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