Уголовное дело о гибели кота Твикса прекращено. Кто на самом деле высадил животное на мороз?

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Адвокат Владислав Идамжапов сообщил РИА Новости, что уголовное дело против проводника о гибели кота Твикса прекращено, так как следствие установило, что высадку животного осуществил не проводник, а пассажир. Это подтверждается видеозаписями.

Фото: Flickr by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток в зале суда

Ранее СМИ утверждали, что проводница высадила кота на перрон, что не соответствует действительности. Идамжапов подчеркнул, что в действиях проводницы нет состава преступления "жестокое обращение с животными", так как целью высадки не было причинение боли или страданий.

Все считали, что кот забежал в вагон на станции Киров-Пассажирский. Проводница, следуя инструкциям, с Твиксом на руках обошла весь вагон, спрашивая, чей это кот. Это также зафиксировано видеокамерами.

"Никто из пассажиров не опознал кота, в том числе пассажир, который его перевозил. После этого один из пассажиров высадил кота на перрон, поскольку все полагали, что он местный и случайно забежал в вагон", — объяснил Идамжапов.

Адвокат отметил, что у его подзащитной дома живут четыре кота и две собаки. Также он рассказал, что её здоровье ухудшилось из-за обвинений и травли.

В январе кота Твикса высадили из поезда, и он погиб на морозе. Было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.

В РЖД на фоне данного происшествия изменили правила перевозки, запретив проводникам высаживать животных на улицу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.



