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Как кошки общаются с людьми: звуки и язык тела

Зоосфера

Многие владельцы кошек уверены, что их питомцы понимают каждое слово, которое они произносят. Но насколько это правда? Японские ученые решили провести исследование, чтобы узнать, насколько кошки способны воспринимать и интерпретировать человеческую речь.

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Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Что кошки могут понимать

Исследования показали, что кошки способны запомнить около 100 слов, произнесенных человеком. Они могут различать, когда их хозяин называет их по имени, и даже связывают определенные слова с объектами. Однако лучше всего кошки различают интонацию.

Влияние интонации на поведение кошек

Интонация играет ключевую роль в восприятии кошками человеческой речи. Эти животные могут определять настроение хозяина по тону его голоса. Например, если хозяин говорит строгим тоном, кошка может прекратить нежелательное поведение, а если тон мягкий и ласковый — подойти, чтобы быть поглаженной.

Как кошки общаются с людьми

Для общения с людьми кошки используют разнообразные звуки, такие как мурлыканье, шипение и мяуканье. Также они активно используют язык тела: двигают ушами, показывают когти, царапаются или кусаются. Эти сигналы помогают кошкам передать свои эмоции и желания владельцу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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