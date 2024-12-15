Как кошки общаются с людьми: звуки и язык тела

Многие владельцы кошек уверены, что их питомцы понимают каждое слово, которое они произносят. Но насколько это правда? Японские ученые решили провести исследование, чтобы узнать, насколько кошки способны воспринимать и интерпретировать человеческую речь.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кот

Что кошки могут понимать

Исследования показали, что кошки способны запомнить около 100 слов, произнесенных человеком. Они могут различать, когда их хозяин называет их по имени, и даже связывают определенные слова с объектами. Однако лучше всего кошки различают интонацию.

Влияние интонации на поведение кошек

Интонация играет ключевую роль в восприятии кошками человеческой речи. Эти животные могут определять настроение хозяина по тону его голоса. Например, если хозяин говорит строгим тоном, кошка может прекратить нежелательное поведение, а если тон мягкий и ласковый — подойти, чтобы быть поглаженной.

Как кошки общаются с людьми

Для общения с людьми кошки используют разнообразные звуки, такие как мурлыканье, шипение и мяуканье. Также они активно используют язык тела: двигают ушами, показывают когти, царапаются или кусаются. Эти сигналы помогают кошкам передать свои эмоции и желания владельцу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

