Раскрыта тайна рождения рыжих кошек

Специалисты в области генетики наконец-то смогли разгадать одну из тайн природы: они выяснили, как именно появляются рыжие кошки. До недавнего времени механизм появления рыжего окраса у кошек оставался загадкой, в отличие от других животных и людей.

Фото: commons.wikimedia.org by Roswitha Budde, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошка

Исследования показали, что кошки рождаются рыжими в результате уникального генетического процесса, который и отвечает именно за этот окрас. В отличие от других животных, у которых цвет шерсти определяет белок MC1R, у кошек за рыжий окрас отвечает ген Arhgap36, обнаруженный совсем недавно.

Ген расположен в X-хромосоме и существует в двух вариантах: "O" — рыжий окрас, "о" — чёрный. Уникальное расположение гена приводит к интересным комбинациям:

— Кошки с генетической комбинацией "Oo" становятся трёхцветными.

— Самцы только с одной X-хромосомой, могут быть либо рыжими, либо чёрными.

— Крайне редко встречающиеся трёхцветные самцы рождаются только в случае генетической аномалии — при наличии лишней X-хромосомы.

Уточнения

Ген — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности.

