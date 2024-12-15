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Какие породы кошек страдают от генетических заболеваний

2:14
Зоосфера

Несмотря на миф о девяти жизнях, каждая порода кошек уникальна, не только по внешнему виду и характеру, но и по состоянию здоровья. Некоторые породы, увы, не могут похвастаться долгожительством. Специалисты утверждают, что следующие три породы кошек в среднем живут до 6 лет.

Шотландская вислоухая
Фото: Wikipedia by ChloeanneH, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шотландская вислоухая

1. Шотландская вислоухая

Шотландская вислоухая кошка отличается своими эффектными загнутыми ушами, которые делают ее не похожей на других сородичей. Однако эта особенность вызвана генетической мутацией, которая может быть не только причиной изменения формы ушей, но и склонности к остеохондродисплазии — заболеванию суставов. Это может повлиять на способность кошки двигаться, особенно в старшем возрасте. Регулярные визиты к ветеринару — важная мера, чтобы продлить жизнь питомца.

2. Сфинкс

Сфинксы известны своей особенностью — отсутствием шерсти. Несмотря на внешний вид, они являются дружелюбными и ласковыми животными. Однако у них часто возникают проблемы с сердцем, которые порой не проявляются до самой последней стадии болезни. Важно проводить регулярные осмотры у ветеринара, делать УЗИ сердца и ухаживать за кожей, чтобы предотвратить осложнения. Также следует соблюдать температурный режим, так как кожа сфинксов может быть более уязвимой.

3. Манчкин

Манчкин — кошка с короткими лапками, что также является результатом генетической мутации. Эта особенность может привести к проблемам с позвоночником, таким как лордоз или кифоз, что нарушает работу внутренних органов и существенно сокращает продолжительность жизни. Важно ограничивать активность питомца, защищая его от прыжков с высоты и других нагрузок на позвоночник, чтобы избежать усугубления состояния.

Заключение

Своевременные ветеринарные осмотры и внимание к здоровью вашего питомца могут значительно продлить его жизнь, независимо от породы. Регулярные визиты к ветеринару, правильное питание и забота о состоянии здоровья — это залог долгих лет с вашим любимцем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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