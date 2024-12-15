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Как отучить кошку лазить на стол с помощью простых методов

2:12
Зоосфера

Кошки часто стремятся забраться на столы, несмотря на все усилия хозяев, чтобы отучить их от этой вредной привычки. Причины, по которым питомцы выбирают стол, могут быть разными, но в любом случае важно проявить терпение и последовательность в решении этой проблемы. Вот несколько эффективных советов.

Кошачий взгляд
Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошачий взгляд

Разберитесь в причинах

Часто кошки забираются на стол, если он находится рядом с окном, а подоконник занят или недоступен для животного. Кошка может хотеть наблюдать за происходящим на улице или погреться на солнце. В этом случае важно обеспечить питомцу альтернативное место для отдыха и наблюдений, например, установить кошачий домик или подставку возле окна.

Борьба с привычкой по факту

Если вы застали кошку на столе, важно действовать сразу. Просто упрекать питомца за то, что произошло раньше, бесполезно — кошка не будет понимать, о чём идет речь. Важно пресекать такие попытки сразу, когда вы видите кошку на столе.

Сделайте стол неприятным местом

Чтобы кошке стало неинтересно лазить на стол, можно использовать различные методы. Стелите фольгу или липкую ленту на поверхность стола, чтобы неприятные текстуры отпугивали животное. Также кошки не выносят запах цитрусовых, поэтому можно использовать эфирные масла с цитрусовыми ароматами или специальные спреи, чтобы отучить питомца.

Создайте альтернативы

Чтобы кошке не хотелось лазить на стол, создайте ей комфортные условия в других местах. Купите для нее домик, мягкую корзину или установите полку на подоконнике. Игрушки и новые места для отдыха помогут переключить внимание питомца с вашего стола на более подходящие для него зоны.

Следите за дисциплиной

Кошки очень чувствительны к запретам и хорошо понимают, что им можно, а что нельзя. Если вы последовательно настаиваете на запрете, питомец рано или поздно привыкнет. Эмоциональные запрещающие команды, такие как "нельзя", также будут иметь эффект, если они произносятся уверенно.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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