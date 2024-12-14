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В Приморье выпущенный на свободу тигр преодолел 200 км, чтобы найти любимую с детства тигрицу

2:03
Зоосфера

Осиротевшие тигрята Борис и Стройная в возрасте 3-5 месяцев были подобраны на Дальнем Востоке России в горах Сихотэ-Алиня с целью спасения популяции сибирских тигров, пишет Le Parisien.

Тигр
Фото: freepik.com by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тигр

Их с детства содержали вместе, а подрастив до полуторагодовалого возраста выпустили на свободу на расстоянии почти 190 километров друг от друга, чтобы обеспечить максимальное расселение тигров между Россией и Китаем.

Как отмечает The New York Times, несмотря на расстояние, разделявшее их, эти два тигрёнка смогли найти друг друга. Три года спустя Борис выследил Стройную и преодолел более 200 километров, чтобы найти свою возлюбленную. А через шесть месяцев Стройная родила свой первый помёт.

В исследовании учёных из Общества охраны дикой природы объясняют, что реинтродукция диких тигров может стать жизнеспособным вариантом для восстановления их популяции в историческом ареале, как это было сделано для Бориса и Стройной.

"Данные показали, что осиротевшие тигры, которых разводили в неволе и затем выпустили на свободу, были так же хороши в охоте, как и дикие тигры, нацеливаясь на те же виды дикой добычи и очень редко убивая домашний скот", — рассказал Дейл Микель, ведущий автор исследования, в своем заявлении.

Этот успех демонстрирует, что тигров, должным образом изолированных от людей и имеющих возможность научиться охотиться, можно успешно выпустить в дикую природу.

Тем не менее он уточняет, что "этот процесс требует большой осторожности и внимания к деталям при подготовке тигров к возвращению в свой ареал обитания".

В настоящее время в России численность тигров варьирует от 485 до 750 особей. Однако исследователи считают, что пограничная зона между Россией и Китаем может вместить сотни других.

Уточнения

Тигр — хищное млекопитающее семейства кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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