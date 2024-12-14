Какие породы собак нуждаются в зимней одежде

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Природа позаботилась о защите животных от холода, предоставив им шерсть и слой подкожного жира. Однако для некоторых питомцев этих естественных защитных механизмов недостаточно. Чтобы обеспечить их благополучие в холодное время года, стоит задуматься о дополнительной одежде для животных.

Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка и собака

1. Мелкие породы собак

Мелкие породы, такие как чи-хуа-хуа, йоркширские терьеры и другие, плохо переносят понижение температуры. Из-за пропорции тела, когда площадь поверхности больше массы, их тела быстро остывают. Поэтому, если вы выводите таких питомцев на прогулку в холодное время года, необходимо укутывать их в теплую одежду.

2. Гладкошерстные породы

Собаки с короткой шерстью, такие как доберманы и боксеры, не имеют достаточного подшерстка, чтобы защититься от мороза. Для таких питомцев идеально подойдут комбинезоны или свитеры, которые помогут сохранить тепло и защитят от холода.

3. Пожилые и больные животные

Собаки и кошки с ослабленным иммунитетом или страдающие от хронических заболеваний, таких как проблемы с суставами или дыхательными путями, нуждаются в дополнительной защите от холода. Одежда поможет избежать переохлаждения и усугубления состояния здоровья.

4. Щенки и котята

Молодые животные, у которых еще не до конца сформирована терморегуляция, особенно уязвимы к холоду. Для них необходима теплая одежда, чтобы обеспечить комфорт во время прогулок.

5. Городские питомцы

Во время прогулок по городу одежда для животных не только защитит их от холода, но и от воздействия реагентов на улицах, влажного снега и сильного ветра. Это поможет избежать переохлаждения и даже химических ожогов от агрессивных химикатов.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

