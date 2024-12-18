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Секреты собачьего слуха и нюха: что скрывает мир питомца

2:03
Зоосфера » Собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, почему собаки иногда кажутся хозяевам странными, когда долго смотрят в одну точку или будто бы в пустоту. Как отметил эксперт, причина этого кроется в особенностях их восприятия.

Счастливый лабрадор
Фото: Wikipedia by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Счастливый лабрадор

«Собаки могут замечать движения или звуки, которые остаются невидимыми или неслышными для человека. Благодаря их тонкому слуху и обостренным чувствам, такие ситуации — это не мистика, а просто специфика их восприятия мира», — подчеркнул Голубев.

Он уточнил, что помимо острого слуха, собаки обладают невероятно чувствительным обонянием, которое помогает им ориентироваться и понимать окружающую среду. У животных барабанные перепонки гораздо чувствительнее, чем у человека, что позволяет им воспринимать даже самые слабые звуки. Более того, собаки способны предсказывать изменения погоды или даже природные катаклизмы, улавливая едва уловимые для нас запахи, звуки и сигналы.

Однако, если питомец постоянно упирается в стену, смотрит в одну точку или начинает странно себя вести, это может быть признаком проблем со здоровьем. Голубев посоветовал владельцам обязательно проверить состояние собаки, чтобы исключить возможные болезни, такие как головные боли.

На прошлой неделе эксперт также отметил, что у мелких пород старение начинается в возрасте 6–8 лет, а у крупных — немного раньше, уже с 5–6 лет. Кроме того, 6 декабря Голубев дал рекомендации, как защитить собак зимой. Он напомнил, что реагенты, которыми посыпают дороги, могут вызывать у животных аллергию, а длительные прогулки в мороз чреваты обморожениями и травмами лап. Чтобы избежать этих неприятностей, эксперт посоветовал использовать специальные защитные кремы и обувь для собак.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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