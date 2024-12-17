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Тишина в квартире: 5 пород собак, которые не лают!

2:15
Зоосфера » Собаки

Для собак лай – это естественный способ выразить свои эмоции, привлечь внимание или предупредить об опасности. Однако далеко не всем нравится, если их питомец или соседская собака часто заливаются громким лаем.

Девушка и собака
Фото: flickr.com by svklimkin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка и собака

Если вы хотите, чтобы ваш четвероногий друг был тихим и спокойным, стоит обратить внимание не только на его воспитание, но и на выбор подходящей породы. Мы собрали топ-5 пород собак, которые идеально подойдут для жизни в квартире и не станут шумными соседями.

Бернский зенненхунд

Эти большие, добродушные собаки изначально были выведены как рабочие помощники на швейцарских фермах. Сегодня бернские зенненхунды славятся своим уравновешенным характером и отлично уживаются в семьях. Их дружелюбие и спокойствие делают их идеальными спутниками.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эти изящные собачки могут быть вам знакомы, если вы смотрели сериал «Секс в большом городе»: один из таких питомцев принадлежал героине Шарлотте. Кавалеры очаровательны, дружелюбны и крайне редко подают голос, что делает их подходящими для городских условий.

Бульдог

Крепкие и массивные, бульдоги больше ценят уютный отдых на диване, чем громкий лай. Они неторопливы, спокойны и станут идеальными компаньонами для тех, кто ищет спокойного и преданного друга.

Басенджи

Эта порода известна как «собаки, которые не лают». Басенджи издают минимум шума, что делает их уникальными среди других пород. Однако иногда они могут издавать забавные, почти музыкальные звуки, которые лишь добавляют им очарования.

Ши-тцу

Несмотря на небольшой размер, ши-тцу отличаются молчаливым нравом. Эти собаки веками жили в китайских императорских дворцах, что, возможно, и объясняет их спокойствие и способность ладить с людьми. Ши-тцу идеально подойдут тем, кто хочет тихого и милого соседа.

Если для вас важна тишина, эти породы могут стать отличным выбором для комфортной жизни в квартире.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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