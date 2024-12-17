Секрет здоровья вашего питомца — правильный уход за зубами

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы заметили, что у вашей собаки появился неприятный запах изо рта, первым делом обратитесь к ветеринару. Это важно, потому что причина проблемы может крыться в серьезных заболеваниях: от стоматологических проблем, таких как воспаление десен или зубной налет, до нарушений работы пищеварительной системы, диабета или других внутренних болезней.

Фото: flickr.com by svklimkin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка и собака

Только квалифицированный врач сможет точно определить источник неприятного запаха и предложить эффективное лечение.

Однако это не все, что вы можете сделать для здоровья вашего питомца. Регулярная чистка зубов — залог хорошей гигиены. Для этого понадобится специальная зубная паста и щетка, предназначенные для животных. Кроме того, рекомендуется хотя бы раз в год проводить профессиональную чистку зубов у специалиста.

Не забывайте и о профилактике

Подберите для собаки специальные жевательные лакомства и игрушки, которые помогают удалять налет. Однако слишком твердые предметы могут повредить зубы, поэтому избегайте их.

Рацион тоже играет важную роль

Посоветуйтесь с ветеринаром, чтобы выбрать наиболее подходящий корм для вашего питомца. Следите, чтобы собака не ела испорченную пищу, найденную на улице, и всегда имела доступ к свежей и чистой воде.

Ответственный уход и внимание к деталям помогут вашему четвероногому другу оставаться здоровым и счастливым!

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



