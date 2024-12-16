Какие собаки идеально подходят для жизни в квартире: топ маленьких пород

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие, задумываясь о четвероногом друге, часто останавливают выбор на небольших породах. Маленькие собаки обладают одним очевидным преимуществом: они требуют меньше пространства – как дома, так и в поездках. А если вы не хотите разлучаться с питомцем даже на прогулке, такую собаку можно легко уместить в сумке.

Фото: unsplash.com by Dominik QN, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака лежит на полу

Левретка

Эти элегантные собаки весят до 5 кг при росте 32–38 см. Левретки отличаются грациозностью и аристократическими манерами, а их характер сочетает ласковость и игривость. Любопытный факт: эти собаки способны разгоняться до впечатляющих 60 км/ч.

Брюссельский гриффон

Собаки этой породы весят 4–5 кг при росте 23–28 см. Брюссельские гриффоны часто становятся героями интернет-мемов благодаря своей необычной внешности. Однако за этим «мемным» обликом скрывается умный и добродушный питомец, который легко обучается.

Пекинес

Одна из любимых пород китайских императоров, пекинесы весят всего 3–3,5 кг при росте 15–25 см. Эти собаки требуют особого внимания: они ревнивы, не слишком приветливы к другим животным, но невероятно преданы своим хозяевам.

Папильон

Маленькие спаниели, известные как папильоны, весят от 3 до 5 кг и имеют рост 20–28 см. Их легко узнать по изящным ушкам, напоминающим крылья бабочки. Эти собачки дружелюбны как к людям, так и к другим животным, что делает их прекрасными компаньонами.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



