Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Антивещество: как оно изменит межзвёздные путешествия
Лёгкий и сочный салат из краснокочанной капусты понравится тем, кто не любит закуски с майонезом
Влияние развесовки на разгон и управляемость автомобиля: что нужно учитывать
Как придать ресницам объём и длину с помощью простых средств?
Какие собаки идеально подходят для жизни в квартире: топ маленьких пород
Экономика Германии приблизилась к точке невозврата
Сделайте из своего тела конфетку! Три важных ритуала посте тренировки
Завтрак до 8:30 утра: почему это важно для здоровья?
Отравление угарным газом на горнолыжном курорте в Грузии

Главные плюсы и минусы владения собакой в пожилом возрасте

1:44
Зоосфера » Собаки

Мечта о собаке не зависит от возраста — она может быть актуальна для каждого, особенно для пожилых людей, живущих в одиночестве. Однако перед таким важным решением стоит взвесить все за и против.

Две собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Две собаки

Плюсы владения собакой

  • Долголетие и здоровье. Исследования показывают, что владельцы собак живут дольше благодаря регулярным прогулкам и общению с питомцем. Это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, помогает в профилактике болезни Альцгеймера и защищает от одиночества.
  • Эмоциональная поддержка. Собака помогает справляться с тревогами, дарит радость и выступает мощным источником положительных эмоций.
  • Верный друг и компаньон. Питомец становится надежным спутником, который всегда готов быть рядом и поддерживать вас в любых ситуациях.

Минусы, которые важно учитывать

  • Состояние здоровья. Если вы страдаете от серьезных хронических заболеваний или часто находитесь на лечении в стационаре, забота о собаке может стать проблемой. Важно заранее продумать, кто сможет помочь с питомцем в случае необходимости.
  • Физическая активность. Даже если у вас нет возможности совершать долгие прогулки, есть породы, которые не требуют много активности. Это важно учитывать при выборе собаки.
  • Финансовые затраты. Уход за собакой включает расходы на качественное питание, ветеринарные услуги и другие сопутствующие расходы, которые могут быть значительными.


Собака может стать отличным выбором для пожилых людей, но важно ответственно подойти к этому решению, взвесив все аспекты.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
Российский шоу-бизнес
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах Аудио 
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Еда и рецепты
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке Аудио 
Какой тип привода лучше на зимних дорогах
Авто
Какой тип привода лучше на зимних дорогах Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Airbus A320. Европейский небоскрёб, покоряющий небеса планеты Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Овощи, которые можно выращивать в тени вашего сада
Овощи, которые можно выращивать в тени вашего сада
Последние материалы
Могут ли обезьяны напечатать Шекспира: учёные провели расчёты
Чем опасна оплата переводом на рынке
Как сделать пуховик центральным элементом роскошного образа?
Главные плюсы и минусы владения собакой в пожилом возрасте
Не в кипящую воду — попробуйте сварить макароны не так, как вы обычно это делаете, результат удивит
Все тело болит после тренировки! Что с этим делать, ответил эксперт
Три причины купить электронную мышь для вашего питомца
Где и как купить семена эустомы: полезные рекомендации
Селфи на путях обернулось травмами и крупным штрафом
Как выбрать самые вкусные мандарины к Новому году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.