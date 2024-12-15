Городские морозы: как защитить питомца от реагентов и холода

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Природа подарила животным естественную защиту от холода в виде шерсти и подкожного жира. Однако в зимний период этих мер бывает недостаточно, особенно для некоторых домашних питомцев. Чтобы сохранить их здоровье, стоит позаботиться об их дополнительной защите.

Фото: Agência Brasil by Антонио Круз/Abr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лабрадор

Мелкие породы собак

Такие породы, как чихуахуа, йоркширские терьеры и другие миниатюрные собаки, особенно чувствительны к низким температурам. Из-за их небольшой массы и большой площади поверхности тела, тепло теряется быстрее. Поэтому зимой, особенно во время прогулок, такие питомцы нуждаются в теплой одежде.

Гладкошерстные породы

Собаки с короткой шерстью, например, доберманы или боксеры, лишены густого подшерстка, который мог бы защитить их от мороза. Для них отличным решением станут комбинезоны или свитеры, которые помогут справиться с холодом.

Пожилые и больные животные

Собаки и кошки с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями суставов или дыхательных путей особенно уязвимы к холодам. Им крайне важно обеспечить дополнительную защиту в зимний период.

Щенки и котята

Молодые животные, чья система терморегуляции еще не до конца сформировалась, тоже нуждаются в заботе. В холодное время года их стоит одевать в теплую одежду, чтобы прогулки не стали для них стрессом.

Городские питомцы

Прогулки по городу зимой могут быть особенно опасны из-за влажного снега, сильного ветра и дорожных реагентов. Подходящая одежда защитит вашего питомца от переохлаждения и химических ожогов, а вы будете уверены, что ему комфортно и безопасно.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.





Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



