Городские морозы: как защитить питомца от реагентов и холода

Природа подарила животным естественную защиту от холода в виде шерсти и подкожного жира. Однако в зимний период этих мер бывает недостаточно, особенно для некоторых домашних питомцев. Чтобы сохранить их здоровье, стоит позаботиться об их дополнительной защите.
Такие породы, как чихуахуа, йоркширские терьеры и другие миниатюрные собаки, особенно чувствительны к низким температурам. Из-за их небольшой массы и большой площади поверхности тела, тепло теряется быстрее. Поэтому зимой, особенно во время прогулок, такие питомцы нуждаются в теплой одежде.
Собаки с короткой шерстью, например, доберманы или боксеры, лишены густого подшерстка, который мог бы защитить их от мороза. Для них отличным решением станут комбинезоны или свитеры, которые помогут справиться с холодом.
Собаки и кошки с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями суставов или дыхательных путей особенно уязвимы к холодам. Им крайне важно обеспечить дополнительную защиту в зимний период.
Молодые животные, чья система терморегуляции еще не до конца сформировалась, тоже нуждаются в заботе. В холодное время года их стоит одевать в теплую одежду, чтобы прогулки не стали для них стрессом.
Прогулки по городу зимой могут быть особенно опасны из-за влажного снега, сильного ветра и дорожных реагентов. Подходящая одежда защитит вашего питомца от переохлаждения и химических ожогов, а вы будете уверены, что ему комфортно и безопасно.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.