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Как успокоить агрессивную кошку: советы владельцам

1:18
Зоосфера » Кошки

Вы, вероятно, замечали, что некоторые кошки проявляют агрессию, если попытаться их погладить или приласкать. Причем такая реакция может появляться не только в момент контакта, но и спустя некоторое время после него.

полосатая кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Evans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
полосатая кошка

Подобное поведение нередко проявляется также во время ухода за кошкой: при расчесывании, стрижке когтей или других процедурах.

Причины этого явления до конца не изучены, но исследователи выдвинули несколько теорий. Например, одна из гипотез предполагает, что агрессия связана с чрезмерной стимуляцией и стремлением животного контролировать ситуацию.

Что с этим делать

Чтобы избежать подобных ситуаций, важно быть осторожным при взаимодействии с вашим питомцем. Если кошка начинает проявлять агрессию, не стоит удерживать ее, пытаться успокоить или, тем более, наказывать.

Лучше воспользоваться профилактическими мерами. Попробуйте предлагать лакомство после короткого сеанса поглаживаний. Постепенно увеличивайте время контакта, продолжая угощать кошку.

Если питомец проявляет признаки раздражения или агрессии, сразу же прекратите взаимодействие. Это поможет снизить стресс и установить доверительные отношения с животным.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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