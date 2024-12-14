Как отучить кошку спать на чистой одежде: советы экспертов

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки часто выбирают для сна вещи своих хозяев, и это поведение объясняется их природными инстинктами.

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошка на кровати

По словам ветеринарного врача Александра Алясова, на это есть как минимум три основные причины.

Кошки ценят комфорт и безопасность, поэтому для сна часто выбирают укромные, удобные места.

Если питомец предпочитает укрываться в шкафах, одежде или на других личных вещах, это может быть связано с его потребностью в уюте.

Изменения в привычной обстановке, например, появление нового домика или лежанки без знакомого запаха, могут заставить животное искать другие места для отдыха.

Вторая причина связана с запахом владельца.

Для кошки запах хозяина ассоциируется с безопасностью и помогает справляться со стрессом.

"Владелец — это важный ресурс для питомца, а его запах — источник спокойствия. Сон на личных вещах помогает кошке расслабиться и снижает тревогу"- поясняет Александр Алясов.

Третья причина — территориальность.

Кошки инстинктивно помечают свою территорию, оставляя запах на личных вещах человека. Это их способ заявить о правах на пространство.

Кроме того, кошка может искать внимания, повторяя поведение, которое вызывает реакцию хозяина. А иногда она просто показывает привязанность и любовь.

"Когда кошка месит лапами вашу одежду, это знак доверия и комфорта" — коментирует Юлия Иванова, зоопсихолог.

Иногда питомцы также исследуют вещи владельца из любопытства, пытаясь узнать, где он был.

Чтобы отучить кошку от привычки спать на одежде, специалисты советуют:

Сделать лежанку удобной, теплой и уютной, разместив её в тихом месте. Дать питомцу мягкое одеяло или старую одежду с запахом хозяина. Держать корзину для белья в недоступном месте и не оставлять одежду на открытых поверхностях.

Эти простые меры помогут удовлетворить потребности кошки и защитить вещи от её внимания.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». На протяжении десяти тысяч лет кошки ценятся человеком, в том числе за способность охотиться на грызунов и других домашних вредителей, а также за способность развлекать и снимать стресс.

