Как отучить кошку спать на чистой одежде: советы экспертов

Кошки часто выбирают для сна вещи своих хозяев, и это поведение объясняется их природными инстинктами.
По словам ветеринарного врача Александра Алясова, на это есть как минимум три основные причины.
Если питомец предпочитает укрываться в шкафах, одежде или на других личных вещах, это может быть связано с его потребностью в уюте.
Изменения в привычной обстановке, например, появление нового домика или лежанки без знакомого запаха, могут заставить животное искать другие места для отдыха.
Для кошки запах хозяина ассоциируется с безопасностью и помогает справляться со стрессом.
"Владелец — это важный ресурс для питомца, а его запах — источник спокойствия. Сон на личных вещах помогает кошке расслабиться и снижает тревогу"- поясняет Александр Алясов.
Кошки инстинктивно помечают свою территорию, оставляя запах на личных вещах человека. Это их способ заявить о правах на пространство.
Кроме того, кошка может искать внимания, повторяя поведение, которое вызывает реакцию хозяина. А иногда она просто показывает привязанность и любовь.
"Когда кошка месит лапами вашу одежду, это знак доверия и комфорта" — коментирует Юлия Иванова, зоопсихолог.
Иногда питомцы также исследуют вещи владельца из любопытства, пытаясь узнать, где он был.
Чтобы отучить кошку от привычки спать на одежде, специалисты советуют:
Эти простые меры помогут удовлетворить потребности кошки и защитить вещи от её внимания.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». На протяжении десяти тысяч лет кошки ценятся человеком, в том числе за способность охотиться на грызунов и других домашних вредителей, а также за способность развлекать и снимать стресс.
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