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Как укрепить связь с питомцем: советы для любителей кошек

1:02
Зоосфера

Кошки могут казаться независимыми, но они часто становятся очень привязанными к своим хозяевам. Построение крепкой связи с питомцем полезно как для его благополучия, так и для гармонии в доме.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Вот несколько рекомендаций, которые помогут укрепить ваши отношения с кошкой.

Как укрепить связь с кошкой

  • Создайте стимулирующую среду.

Проводите ежедневно несколько минут за играми, которые побуждают кошку исследовать, прыгать и охотиться. Это не только сближает, но и помогает питомцу расходовать энергию.

  • Уважайте личное пространство кошки.

Животным важно иметь возможность самим выбирать, когда и где взаимодействовать с вами. Уважение их потребностей укрепляет доверие.

  • Обустраивайте укромные уголки.

Кошки обожают уютные и защищённые места для отдыха. Устройте для них укрытия — мягкие кроватки, коробки или закрытые домики помогут питомцу чувствовать себя комфортно.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". Являясь одиночным охотником на грызунов и других мелких животных, кошка — социальное животное, использующее для общения широкий диапазон звуковых сигналов, а также феромоны и движения тела.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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