Как укрепить связь с питомцем: советы для любителей кошек

Кошки могут казаться независимыми, но они часто становятся очень привязанными к своим хозяевам. Построение крепкой связи с питомцем полезно как для его благополучия, так и для гармонии в доме.
Вот несколько рекомендаций, которые помогут укрепить ваши отношения с кошкой.
Проводите ежедневно несколько минут за играми, которые побуждают кошку исследовать, прыгать и охотиться. Это не только сближает, но и помогает питомцу расходовать энергию.
Животным важно иметь возможность самим выбирать, когда и где взаимодействовать с вами. Уважение их потребностей укрепляет доверие.
Кошки обожают уютные и защищённые места для отдыха. Устройте для них укрытия — мягкие кроватки, коробки или закрытые домики помогут питомцу чувствовать себя комфортно.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". Являясь одиночным охотником на грызунов и других мелких животных, кошка — социальное животное, использующее для общения широкий диапазон звуковых сигналов, а также феромоны и движения тела.
Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.