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Что делать, если у кошки гноятся глаза? Советы по лечению

1:13
Зоосфера

Что делать, если у кошки гноятся глаза

Чаще всего нагноение сигнализирует о развитии конъюнктивита. Иногда воспалительные заболевания глаз у кошек вызываются вирусными, хламидийными инфекциями.

Котёнок
Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котёнок

Реже есть и другие причины. Например, инородные тела, частицы пыли, грязь и опилки могут попасть в глаза вашего питомца. Если количество гноя незначительное, следует взять салфетку или ватный тампон.

Затем смочите тряпочку в физрастворе или хлоргексидине. Также для этой цели можно использовать специальный лосьон. Если выделения незначительные и не гнойные, то лучше взять солевой раствор. Средство удалит слезные выделения бережно, не причиняя никакого дискомфорта кошке.

Если это не простые выделения, а возможно инфекция или воспаление, следует обратиться к ветеринару. Врач осмотрит глаза вашего питомца и выпишет рецепт на лечение. Обратиться в клинику следует в том случае, если выделения обильные, пахучие, желтые. Если выделения не проходят более 3 дней, обратитесь за помощью к ветеринару. 

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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