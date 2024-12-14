Что делать, если у кошки гноятся глаза? Советы по лечению

Чаще всего нагноение сигнализирует о развитии конъюнктивита. Иногда воспалительные заболевания глаз у кошек вызываются вирусными, хламидийными инфекциями.
Реже есть и другие причины. Например, инородные тела, частицы пыли, грязь и опилки могут попасть в глаза вашего питомца. Если количество гноя незначительное, следует взять салфетку или ватный тампон.
Затем смочите тряпочку в физрастворе или хлоргексидине. Также для этой цели можно использовать специальный лосьон. Если выделения незначительные и не гнойные, то лучше взять солевой раствор. Средство удалит слезные выделения бережно, не причиняя никакого дискомфорта кошке.
Если это не простые выделения, а возможно инфекция или воспаление, следует обратиться к ветеринару. Врач осмотрит глаза вашего питомца и выпишет рецепт на лечение. Обратиться в клинику следует в том случае, если выделения обильные, пахучие, желтые. Если выделения не проходят более 3 дней, обратитесь за помощью к ветеринару.
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