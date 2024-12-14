Как кошки видят окружающий мир? Интересные факты

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Трихроматы

Кошки являются трихроматами, как люди, но их цветовое зрение отличается от нашего.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивый кот

Они могут видеть оттенки синего и зеленого, но испытывают трудности с красными и розовыми. Красные могут казаться более зелеными, а фиолетовые могут напоминать другой оттенок синего.

Ограниченная насыщенность цвета

Кошкам не хватает такого же богатства оттенков и насыщенности цвета, как у людей. Их мир менее яркий с точки зрения цвета.

Расстояние и близорукость

Считается, что кошки обладают близорукостью, что делает удаленные объекты менее четкими. Тем не менее их зрение крупным планом хорошо подходит для охоты и захвата добычи.

Превосходное ночное видение

Кошки не могут разглядеть мелкие детали или насыщенные цвета, но они отлично справляются при слабом освещении. Тапетум, отражающая структура за сетчаткой, улучшает ночное зрение, отражая свет обратно к фоторецепторам. Этот эффект тапетума заставляет кошачьи глаза светиться в темноте.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

