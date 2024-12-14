Как кошки видят окружающий мир? Интересные факты

Кошки являются трихроматами, как люди, но их цветовое зрение отличается от нашего.
Они могут видеть оттенки синего и зеленого, но испытывают трудности с красными и розовыми. Красные могут казаться более зелеными, а фиолетовые могут напоминать другой оттенок синего.
Кошкам не хватает такого же богатства оттенков и насыщенности цвета, как у людей. Их мир менее яркий с точки зрения цвета.
Считается, что кошки обладают близорукостью, что делает удаленные объекты менее четкими. Тем не менее их зрение крупным планом хорошо подходит для охоты и захвата добычи.
Кошки не могут разглядеть мелкие детали или насыщенные цвета, но они отлично справляются при слабом освещении. Тапетум, отражающая структура за сетчаткой, улучшает ночное зрение, отражая свет обратно к фоторецепторам. Этот эффект тапетума заставляет кошачьи глаза светиться в темноте.
Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.
Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.